राजस्थान के जयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां प्रताप नगर इलाके में एक पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि पति नशे की हालत में रोजाना झगड़ा और मारपीट था, जिससे परेशान होकर पत्नी ने यह खौफनाक कदम उठाया.