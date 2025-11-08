Zee Rajasthan
पति के रोज-रोज के मारपीट से परेशान पत्नी ने ऐसे किया इलाज, एक ही झटके में पहुंचाया श्मशान

Jaipur Crime: जयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां प्रताप नगर इलाके में एक पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 08, 2025, 06:23 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 06:23 PM IST
राजस्थान के जयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां प्रताप नगर इलाके में एक पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि पति नशे की हालत में रोजाना झगड़ा और मारपीट था, जिससे परेशान होकर पत्नी ने यह खौफनाक कदम उठाया.
प्रताप नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-19 निवासी गौरव कुमार सिंघल उम्र 40 वर्ष की हत्या उसकी पत्नी सोनी प्रजापत ने कर दी. SHO राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे गौरव शराब के नशे में घर आया और पत्नी से गाली-गलौच करने लगा.