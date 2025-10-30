खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर करें सिर्फ ये 1 चीज, बन जाएंगे सारे बिगड़ें काम!

Published: Oct 30, 2025, 03:29 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 03:29 PM IST
Khatu Shyam Ji Birthday
देवउठनी एकादशी को खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है. हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खाटू नगरी में बाबा श्याम का बर्थडे खाटू नगरी के साथ देश में धूमधाम से मनाया जाता है.
इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को इसलिए खाटू श्याम जी का जन्मदिन पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. ऐसे में आप अगर खाटू नहीं जा रहे हैं, तो श्याम बाबा के बर्थडे पर घर पर भी पूजा कर सकते हैं. इस दिन आप बाबा को उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर लगाएं.