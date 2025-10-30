खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर करें सिर्फ ये 1 चीज, बन जाएंगे सारे बिगड़ें काम!

इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को इसलिए खाटू श्याम जी का जन्मदिन पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. ऐसे में आप अगर खाटू नहीं जा रहे हैं, तो श्याम बाबा के बर्थडे पर घर पर भी पूजा कर सकते हैं. इस दिन आप बाबा को उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर लगाएं.