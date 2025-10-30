Zee Rajasthan
Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां

Khatu shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले की खाटू नगरी में बाबा श्याम के जन्मदिन को लेकर तैयारियां जोरो-शोरों से की जा रही हैं. कहा जा रहा है कि इस बार बाबा श्याम का श्रृंगार मनमोहक और अद्वितीय रूप में किया जाएगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 30, 2025, 07:19 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 07:19 PM IST
राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के देवउठनी एकादशी जन्मोत्सव को लेकर खाटू श्याम जी नगरी में तैयारियां चरम पर हैं. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा बाबा श्याम के निज मंदिर को आकर्षक रूप से सजाने का कार्य जारी है.
बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए करीब बीस कारीगर रंग-बिरंगे एवं कृत्रिम फूलों से बाबा के दरबार को सजा रहे हैं. इस बार बाबा श्याम का श्रृंगार मनमोहक और अद्वितीय रूप में किया जाएगा,जिससे दरबार फूलों की सुगंध और रंगों से महक उठेगा.