Khatu shyam Ji: भक्तों को खाटू श्याम जी जन्मदिन पर देंगे सरप्राइज! चल रही तैयारियां

राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के देवउठनी एकादशी जन्मोत्सव को लेकर खाटू श्याम जी नगरी में तैयारियां चरम पर हैं. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा बाबा श्याम के निज मंदिर को आकर्षक रूप से सजाने का कार्य जारी है.