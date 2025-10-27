क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी को क्यों मनाया जाता है खाटू श्याम जी का बर्थडे?

Published: Oct 27, 2025, 03:17 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 03:17 PM IST
1/7
Khatu Shyam Ji
1/7
हर साल खाटू श्याम जी का बर्थडे कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. बाबा के जन्मदिन पर इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के साथ बहुत तरह के के फूलों से सजाया जाता है.
2/7
Khatu Shyam Ji
2/7
इसके साथ ही बाबा श्याम को मावे का केक चढ़ाया जाता है. कहा जाता है कि कार्तिक माह की एकादशी पर बाबा का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था. इसके चलते बाबा श्याम का जन्मदिन देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है.