Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी को क्यों मनाया जाता है खाटू श्याम जी का बर्थडे?

Khatu Shyam Ji: 1 नवंबर यानी देवउठनी एकादशी को खाटू के साथ पूरे देश में बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा लेकिन क्या आपको पता है देवउठनी एकादशी को ही श्याम बाबा का बर्थडे क्यों मनाया जाता है.  
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 27, 2025, 03:17 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 03:17 PM IST
1/7

Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji1/7
हर साल खाटू श्याम जी का बर्थडे कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. बाबा के जन्मदिन पर इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली के साथ बहुत तरह के के फूलों से सजाया जाता है.
2/7

Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji2/7
इसके साथ ही बाबा श्याम को मावे का केक चढ़ाया जाता है. कहा जाता है कि कार्तिक माह की एकादशी पर बाबा का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था. इसके चलते बाबा श्याम का जन्मदिन देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है.