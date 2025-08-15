Zee Rajasthan
mobile app

Khatu Shyam Ji: तिरंगे के रंग में सजे खाटू श्याम जी, रींगस से पैदल पहुंचे भक्त

Khatu Shyam Ji: आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर खाटू श्याम जी बाबा के दरबार में लगातार भक्तों की भारी भीड़ आ रही है. आज बाबा का भव्य श्रृंगार करते तिरंगे रंग के फूलों से किया गया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 15, 2025, 16:55 IST | Updated: Aug 15, 2025, 16:55 IST
1/6

Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji1/6
राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम की नगरी में बाबा श्याम के दरबार में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है. शुक्रवार अलसुबह से ही मुख्य मेला ग्राउंड की 14 लाइनों में श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारबद्ध नजर आए.
2/6

Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji2/6
देश के कोने-कोने से आए लाखों भक्त बाबा के दरबार में शीश नवाकर मन्नतें मांग रहे हैं. रींगस से केसरिया निशान लेकर पैदल यात्रा करते हुए भक्तों का जत्था लगातार खाटू पहुंच रहा है. श्रद्धालु अपने सपनों और मन्नतों के निशान बाबा को अर्पित कर रहे हैं.