Khatu Shyam Ji: तिरंगे के रंग में सजे खाटू श्याम जी, रींगस से पैदल पहुंचे भक्त

Published: Aug 15, 2025, 16:55 IST | Updated: Aug 15, 2025, 16:55 IST
राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में बाबा श्याम की नगरी में बाबा श्याम के दरबार में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है. शुक्रवार अलसुबह से ही मुख्य मेला ग्राउंड की 14 लाइनों में श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारबद्ध नजर आए.
देश के कोने-कोने से आए लाखों भक्त बाबा के दरबार में शीश नवाकर मन्नतें मांग रहे हैं. रींगस से केसरिया निशान लेकर पैदल यात्रा करते हुए भक्तों का जत्था लगातार खाटू पहुंच रहा है. श्रद्धालु अपने सपनों और मन्नतों के निशान बाबा को अर्पित कर रहे हैं.