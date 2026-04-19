/खाटू श्याम बाबा को इस तरह चढ़ाए इत्र, वरना अधूरी रह जाएगी मनोकामना!

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बाबा को इत्र अर्पित करने के बाद, पूजा स्थल पर गुलाब या चंदन की सुगंध बनी रहने दें, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है. अगर आप आप मंदिर नहीं जा सकते, तो घर के पूजा स्थल में ही बाबा की तस्वीर के सामने इत्र अर्पित कर सकते हैं.