Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /sikar
  • /खाटू श्याम बाबा को इस तरह चढ़ाए इत्र, वरना अधूरी रह जाएगी मनोकामना!

खाटू श्याम बाबा को इस तरह चढ़ाए इत्र, वरना अधूरी रह जाएगी मनोकामना!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 19, 2026, 02:29 PM|Updated: Apr 19, 2026, 02:29 PM

Khatu shyam Ji: राजस्थान के फेमस तीर्थस्थल खाटू श्याम जी को भक्त कई सारी चीजें चढ़ाते हैं, जिसमें से एक चीज    
इत्र भी है. ऐसे में आज हम आपको इत्र चढ़ाने का सही तरीका बताने जा रहे हैं. 

Khatu shyam Ji1/7
खाटू श्याम बाबा को इत्र चढ़ाना उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका माना जाता है. कहते हैं इत्र अर्पित करने से श्याम बाबा भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं और घर में सुख-समृद्धि लाते हैं.
Khatu shyam Ji2/7
बाबा श्याम को गुलाब और केसर का इत्र सबसे ज्यादा पसंद है. ध्यान रखें कि इत्र की शीशी को सीधे बाबा के विग्रह (मूर्ति) पर ना डालें, उन्हें रुई के फाहे में इत्र लगाकर अर्पित करें. यह सबसे उत्तम माना जाता है.
Khatu shyam Ji3/7
इत्र चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामना कहें और बाबा से उसे पूरा करने की विनती करें. साथ ही बाबा श्याम को हमेशा इत्र जोड़े में चढ़ाए यानी बाबा की दो शीश अर्पित करें.
Khatu shyam Ji4/7
अगर संभव हो, तो चढ़ाए गए इत्र का कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में घर वापस लेकर आएं और उसे अपने मंदिर में रख दें. इससे घर में सकारात्मकता और लक्ष्मी का वास लाता है.
Khatu shyam Ji5/7
इसके अलावा मनोकामना के लिए इत्र चढ़ाने के साथ ही एक कोरे कागज पर लाल पेन से अपनी अर्जी लिखकर उसे मौली से नारियल के साथ बांधकर बाबा को अर्पित कर सकते हैं.
Khatu shyam Ji6/7
बाबा को इत्र अर्पित करने के बाद, पूजा स्थल पर गुलाब या चंदन की सुगंध बनी रहने दें, इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है. अगर आप आप मंदिर नहीं जा सकते, तो घर के पूजा स्थल में ही बाबा की तस्वीर के सामने इत्र अर्पित कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर7/7
डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
khatu shyam ji

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मेरी दोस्त को पढ़ना है, शादी नहीं'- 8 साल बच्ची ने फोन कर रुकवाई दोस्त की शादी

'मेरी दोस्त को पढ़ना है, शादी नहीं'- 8 साल बच्ची ने फोन कर रुकवाई दोस्त की शादी

Bundi News
2

Rajasthan news: 14 घंटे की सफाई या सिर्फ इवेंट? अगले ही दिन जयपुर में फिर कचरे के ढेर, नगर निगम पर उठे बड़े सवाल

Jaipur news
3

CM भजनलाल शर्मा ने कहा-PM मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं

Jaipur news
4

Rajasthan News: नाहरगढ़ में शावकों को मां का अहसास देने के लिए बनाई गई डमी टाइग्रेस,अमेरिका से आया स्पेशल दूध

Jaipur news
5

महिला आरक्षण मामले को लेकर पूर्व CM गहलोत ने NDA की सरकार पर साधा निशाना

Rajasthan Politics