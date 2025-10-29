Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!

अगर आप बाबा के जन्मदिन पर जयपुर से खाटू धाम आ रहे हैं, तो आप सिर्फ डेढ़ घंटे में दूरी तय कर सकते हैं. यदि आप अपनी गाड़ी या बस से जयपुर से खाटू का सफर तय कर रहे हैं, तो आपको करीब 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच सकते हैं.