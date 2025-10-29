Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!
Khatu Shyam Ji: देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मदिन खाटू नगरी में धूमधाम से मनाया जाएगा. ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त खाटू धाम पहुंच सकते हैं. ऐसे में हम जानिए जयपुर से खाटू धाम आसानी से कैसे पहुंचे.
Published: Oct 29, 2025, 08:26 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 08:26 PM IST
1 नवंबर को बाबा श्याम के बर्थडे पर खाटू नगरी में बड़ी संख्या में भक्त आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है. बाबा के जन्मदिन पर मंदिर को कई तरह के फूलों से सजाया जाएगा.
अगर आप बाबा के जन्मदिन पर जयपुर से खाटू धाम आ रहे हैं, तो आप सिर्फ डेढ़ घंटे में दूरी तय कर सकते हैं. यदि आप अपनी गाड़ी या बस से जयपुर से खाटू का सफर तय कर रहे हैं, तो आपको करीब 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच सकते हैं.