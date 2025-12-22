नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान
Rajasthan News: खाटूधाम में नववर्ष पर 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है. सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मी और 1500 सेवादार तैनात रहेंगे. 350 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और सुगम दर्शन के लिए विशेष यातायात व पार्किंग प्लान लागू किया गया है.
शेखावाटी की पावन धरा और आस्था के सबसे बड़े केंद्र खाटूश्यामजी में नववर्ष 2026 के स्वागत की तैयारियां परवान पर हैं. नए साल की शुरुआत बाबा श्याम के दर्शन के साथ करने के लिए देशभर से भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है. अनुमान है कि इस बार 5 से 6 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में शीश नवाएंगे.
श्याम भक्तों के बीच यह गहरी मान्यता है कि साल के पहले दिन बाबा श्याम की चौखट पर हाजिरी लगाने से पूरा वर्ष सुखमय और मंगलमय व्यतीत होता है. इसी अटूट विश्वास के कारण दिसंबर के अंतिम पांच दिनों में ही खाटूधाम के सभी होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हाउसफुल हो जाते हैं. भक्त पुराने साल की विदाई और नए साल का अभिनंदन बाबा के जयकारों के साथ करते हैं.