नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान

श्याम भक्तों के बीच यह गहरी मान्यता है कि साल के पहले दिन बाबा श्याम की चौखट पर हाजिरी लगाने से पूरा वर्ष सुखमय और मंगलमय व्यतीत होता है. इसी अटूट विश्वास के कारण दिसंबर के अंतिम पांच दिनों में ही खाटूधाम के सभी होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हाउसफुल हो जाते हैं. भक्त पुराने साल की विदाई और नए साल का अभिनंदन बाबा के जयकारों के साथ करते हैं.