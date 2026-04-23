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Khatu Shyam Ji : खाटूश्यामजी के 19 घंटे नहीं कर सकेंगे दीदार, जानें कब दर्शन कर ले सकते हैं आशीर्वाद

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 23, 2026, 10:23 AM|Updated: Apr 23, 2026, 10:23 AM

Khatu Shyam Temple: राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर से श्याम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आई है. सीकर जिले में स्थित इस पावन मंदिर में बाबा श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा-अर्चना के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं. 
 

Khatu Shyam Temple1/5
मंदिर समिति के अनुसार, बुधवार रात 10 बजे से मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं और गुरुवार शाम 5 बजे तक दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे. यानी लगभग 19 घंटे तक भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे. इस दौरान मंदिर परिसर में केवल विशेष पूजा और श्रृंगार की प्रक्रिया ही चलेगी.
क्यों बंद किए गए मंदिर के कपाट?2/5
खाटूश्यामजी मंदिर समिति ने बताया कि हर वर्ष कुछ विशेष अवसरों और परंपराओं के अनुसार बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार किया जाता है. यह प्रक्रिया काफी लंबी, जटिल और विधिवत होती है. इसमें बाबा श्याम को नया श्रृंगार चढ़ाया जाता है, विशेष तिलक लगाया जाता है और पूजा-अर्चना की जाती है. पूरी प्रक्रिया को पवित्रता और मर्यादा के साथ संपन्न करने के लिए कुछ समय के लिए दर्शन बंद रखना आवश्यक हो जाता है. मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और भक्तों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए.
भक्तों के लिए जरूरी जानकारी3/5
श्याम भक्तों को सूचित किया गया है कि गुरुवार शाम 5 बजे के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोल दिए जाएंगे और सामान्य दर्शन व्यवस्था बहाल हो जाएगी. मंदिर प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले मंदिर न पहुंचें और शाम 5 बजे के बाद ही दर्शन के लिए आएं. इससे भीड़ प्रबंधन में आसानी होगी और दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से चल सकेगी.
मंदिर समिति की अपील4/5
खाटूश्यामजी मंदिर समिति ने सभी श्याम भक्तों से शांति, धैर्य और सहयोग बनाए रखने की अपील की है. समिति ने कहा कि इस अस्थायी व्यवस्था से भक्तों को थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन यह बाबा श्याम के विशेष श्रृंगार और पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक है. भक्तों से अनुरोध है कि वे इस दौरान मंदिर के नियमों का पालन करें और एक-दूसरे का सम्मान रखें.
बाबा श्याम की मान्यता5/5
मान्यता है कि बाबा श्याम महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक थे, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि कलियुग में वे “हारे के सहारे” के रूप में भक्तों की रक्षा करेंगे. आज भी लाखों श्रद्धालु उन्हें “श्याम प्यारे”, “खाटू वाले बाबा” और “हारे के सहारे” के नाम से पुकारते हैं. खाटूश्यामजी मंदिर राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. विशेष रूप से फाल्गुन मास में यहां भव्य मेला लगता है और देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.
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Khatu Shyamji

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