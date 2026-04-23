/Khatu Shyam Ji : खाटूश्यामजी के 19 घंटे नहीं कर सकेंगे दीदार, जानें कब दर्शन कर ले सकते हैं आशीर्वाद

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मान्यता है कि बाबा श्याम महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक थे, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि कलियुग में वे “हारे के सहारे” के रूप में भक्तों की रक्षा करेंगे. आज भी लाखों श्रद्धालु उन्हें “श्याम प्यारे”, “खाटू वाले बाबा” और “हारे के सहारे” के नाम से पुकारते हैं. खाटूश्यामजी मंदिर राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. विशेष रूप से फाल्गुन मास में यहां भव्य मेला लगता है और देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.