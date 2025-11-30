Zee Rajasthan
mobile app

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?

Ajmer news: ख्वाजा साहब का सालाना उर्स मेला दस दिनों तक चलेगा, जिसकी शुरुआत झंडा जुलूस से होगी। लाखों जायरीन यहां मन्नत मांगने आते हैं, जहां निज़ाम, शाहजं और बुलन्द दरवाज़ों से प्रवेश होता है और देग़ में शाकाहारी प्रसाद पकता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 30, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 01:28 PM IST
1/8

Ajmer Dargah

Ajmer Dargah1/8
विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर सालाना आयोजित होने वाला उर्स मेला जल्द ही शुरू होने वाला है. आस्था और सद्भाव का यह महासंगम दस दिनों तक चलेगा, जहां प्रेम, शांति और भाईचारे की शिक्षाओं को जीवंत किया जाता है.
2/8

Ajmer Dargah

Ajmer Dargah2/8
इस वार्षिक उत्सव की शुरुआत झंडा जुलूस की पारंपरिक रस्म के साथ होती है, जिसके बाद दरगाह परिसर में दुनिया भर के जायरीनों का जमावड़ा शुरू हो जाता है.