शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?

विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर सालाना आयोजित होने वाला उर्स मेला जल्द ही शुरू होने वाला है. आस्था और सद्भाव का यह महासंगम दस दिनों तक चलेगा, जहां प्रेम, शांति और भाईचारे की शिक्षाओं को जीवंत किया जाता है.