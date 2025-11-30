शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?
Ajmer news: ख्वाजा साहब का सालाना उर्स मेला दस दिनों तक चलेगा, जिसकी शुरुआत झंडा जुलूस से होगी। लाखों जायरीन यहां मन्नत मांगने आते हैं, जहां निज़ाम, शाहजं और बुलन्द दरवाज़ों से प्रवेश होता है और देग़ में शाकाहारी प्रसाद पकता है.
Ajmer Dargah
विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर सालाना आयोजित होने वाला उर्स मेला जल्द ही शुरू होने वाला है. आस्था और सद्भाव का यह महासंगम दस दिनों तक चलेगा, जहां प्रेम, शांति और भाईचारे की शिक्षाओं को जीवंत किया जाता है.
इस वार्षिक उत्सव की शुरुआत झंडा जुलूस की पारंपरिक रस्म के साथ होती है, जिसके बाद दरगाह परिसर में दुनिया भर के जायरीनों का जमावड़ा शुरू हो जाता है.