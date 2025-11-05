Zee Rajasthan
Khatu Shyam Ji: पाकिस्तान में कहां-कहां है खाटू श्याम जी का मंदिर?

Khatu Shyam Ji: राजस्थान में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है ये बात शायद सभी को पता है लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान में भी बाबा श्याम के मंदिर है, जहां भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है. 

Published: Nov 05, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 01:28 PM IST
सीकर के खाटू जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर विश्व विख्यात है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त आते हैं. कलियुग में होने वाले चमत्कारों के चलते देश और पूरी दुनिया के लोंगों में की बाबा को लेकर आस्था बढ़ती जा रही है.
भारत के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी तीन जगह बाबा श्याम के मंदिर हैं, हैदराबाद, कराची तथा पसनी. यहां एकादशी पर इन तीनों ही जगहों पर मेला लगता है.