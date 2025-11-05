Khatu Shyam Ji: पाकिस्तान में कहां-कहां है खाटू श्याम जी का मंदिर?

सीकर के खाटू जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर विश्व विख्यात है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त आते हैं. कलियुग में होने वाले चमत्कारों के चलते देश और पूरी दुनिया के लोंगों में की बाबा को लेकर आस्था बढ़ती जा रही है.