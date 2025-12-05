फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च

राजस्थान के हैरिटेज और प्राकृतिक सौंदर्य को देश-दुनिया के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खूब पसंद कर रहे हैं, जैसा कि हाल ही में अमेरिकी अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की शादी उदयपुर में हुई थी. अब इसी कड़ी में, कोटा का चंबल नदी किनारे 1445 करोड़ रुपए से बना भव्य नेचुरल और हैरिटेज रिवर फ्रंट एक नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है.