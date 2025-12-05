फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च
Rajasthan Wedding Venue : कोटा का ₹1445 करोड़ का चंबल रिवर फ्रंट नया डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू बना है. हाल ही में हुई IAS-IPS की शादी के बाद इसकी डिमांड बढ़ी. ₹70,000 में AC हॉल और ₹1.5 लाख में शौर्य चौक बुक हो रहा है, यह शूटिंग के लिए भी खुला है.
Published: Dec 05, 2025, 04:51 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 04:51 PM IST
राजस्थान के हैरिटेज और प्राकृतिक सौंदर्य को देश-दुनिया के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खूब पसंद कर रहे हैं, जैसा कि हाल ही में अमेरिकी अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की शादी उदयपुर में हुई थी. अब इसी कड़ी में, कोटा का चंबल नदी किनारे 1445 करोड़ रुपए से बना भव्य नेचुरल और हैरिटेज रिवर फ्रंट एक नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है.
हाल ही में 30 नवंबर को यहां आईपीएस सुजीत शंकर और आईएएस चारू की शादी होने के बाद, चंबल रिवर फ्रंट की चर्चा ज़ोरों पर है. कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) ने अब इस शानदार वेन्यू को आम जनता के लिए खोल दिया है, जहां आप अपनी शादी, प्री-वेडिंग शूट या प्राइवेट पार्टियां होस्ट कर सकते हैं.