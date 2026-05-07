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शर्मनाक... कोटा में सिजेरियन के बाद एक और मौत, गर्दन से बहता खून, कलेक्टर विजिट के दौरान ड्रेसिंग और मुस्कुराते प्रिंसिपल

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: May 07, 2026, 01:06 PM|Updated: May 07, 2026, 01:06 PM

Kota Medical College Death:कोटा में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद अब तक दो महिलाओं की मौत हो चुकी है, 5 की हालत गंभीर है.इधर प्रसूताओं को जयपुर शिफ्ट करने की बात भी सामने आई है लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं है.
 

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परिवार का कहना है कि सेंटर लाइन से लगातार ब्लड निकलने की शिकायत के बावजूद डॉक्टरों ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की.
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कोटा प्रसूता मौत मामले पर चिकित्सा मंत्री का बयान: जांच कमेटी गठित, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाईजयपुर. कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और एक महिला की मौत के मामले में राजस्थान सरकार ने संज्ञान लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रीति तंवर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है. मंत्री ने कहा कि जांच फिलहाल जारी है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने RGHS (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) से जुड़ी समस्याओं को भी गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिव (CS) स्तर पर बैठकें की जाएंगी और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा.कोटा मेडिकल कॉलेज में हुई घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय भी नजर बनाए हुए है.
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परिजन रोते हुए कह रहे हैं कि मरीजों की हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते. वहीं मामले में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के बयान को लेकर भी नाराजगी है, जबकि चिकित्सा मंत्री ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराने की बात कही है. प्रसूता महिला ज्योति की इलाज के दौरान आईसीयू में मौत होने के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया. नाराज परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए धरने पर बैठ गए. परिजनों ने मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करने, साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.
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कोटा के अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और गंभीर हालत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जबकि अस्पताल के अंदर 5 सीनियर डॉक्टर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के कारण 5 सिजेरियन प्रसूताओं की हालत बेहद गंभीर हो गई. दर्दनाक स्थिति यह रही कि दो नवजात बच्चे अपनी मां का पहला दूध तक नहीं पी पाए, जबकि दो मासूमों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया. धरने में कांग्रेसी समर्थित सदस्य भी शामिल हुए और विरोध स्वरूप मुंडन कराया. परिजनों का आरोप है कि गायनिक वार्ड में उपचार के दौरान की जांच रिपोर्ट और फाइलें उनके सामने पेश नहीं की गईं. इतना ही नहीं, नवजात शिशु के इलाज से जुड़ी फाइल भी परिजनों को नहीं दिखाई गई. मामले को लेकर मेडिकल प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
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सबसे विवादास्पद यह है कि जिला कलेक्टर की विजिट के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन कैमरे में हंसते हुए नजर आए, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
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प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और न्याय की मांग की है. इस घटना से कोटा मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर लापरवाही और संवेदनहीनता को लेकर आक्रोश फैल गया है.
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राजस्थान के कोटा जिले के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 6 प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिससे हड़कंप मच गया है, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
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इन महिलाओं में ब्लड प्रेशर गिरना, प्लेटलेट्स कम होना, पेशाब रुकना और शरीर के आंतरिक अंगों में संक्रमण जैसे गंभीर लक्षण सामने आए हैं.
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इससे पहले पायल नाम की एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, बताया जा रहा है कि रात में उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरा और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया.
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