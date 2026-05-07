/शर्मनाक... कोटा में सिजेरियन के बाद एक और मौत, गर्दन से बहता खून, कलेक्टर विजिट के दौरान ड्रेसिंग और मुस्कुराते प्रिंसिपल

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कोटा के अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और गंभीर हालत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जबकि अस्पताल के अंदर 5 सीनियर डॉक्टर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के कारण 5 सिजेरियन प्रसूताओं की हालत बेहद गंभीर हो गई. दर्दनाक स्थिति यह रही कि दो नवजात बच्चे अपनी मां का पहला दूध तक नहीं पी पाए, जबकि दो मासूमों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया. धरने में कांग्रेसी समर्थित सदस्य भी शामिल हुए और विरोध स्वरूप मुंडन कराया. परिजनों का आरोप है कि गायनिक वार्ड में उपचार के दौरान की जांच रिपोर्ट और फाइलें उनके सामने पेश नहीं की गईं. इतना ही नहीं, नवजात शिशु के इलाज से जुड़ी फाइल भी परिजनों को नहीं दिखाई गई. मामले को लेकर मेडिकल प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.