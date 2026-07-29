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कोटा में पत्नी को मार घर में ही गाड़ दिया शव, बदबू आने पर नहर में फेंका, पति, ससुर और 2 देवरों को उम्रकैद

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 29, 2026, 10:56 AM|Updated: Jul 29, 2026, 10:56 AM

Kota News: कोटा में शालू महावर हत्याकांड में अदालत ने पति बंटी महावर, ससुर पन्नालाल और दो देवरों को हत्या व सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. चारों पर ₹35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.
 

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Kota News: कोटा में पत्नी की हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1 की अदालत ने मंगलवार को दोषी पति बंटी महावर, ससुर पन्नालाल, और दो देवर दिलीप व रवि महावर को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने चारों पर ₹35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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सहायक निदेशक अभियोजन बलराम मीणा ने बताया कि यह मामला करीब तीन वर्ष पुराना है. मृतका शालू महावर की बहन ज्योति ने अगस्त 2025 में रेलवे कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि शालू की शादी अंबेडकर कॉलोनी, रोटेदा रोड निवासी बंटी महावर से हुई थी. विवाह के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार प्रताड़ित करते थे.
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शिकायत के अनुसार, 31 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के बीच पति, ससुर और दोनों देवरों ने शालू के साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि मसाला पीसने वाले पत्थर से हमला करने के कारण उसकी मौत हो गई.
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हत्या के बाद आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए शालू के शव को घर में खोदे गए गहरे गड्ढे में दफना दिया लेकिन दो दिन बाद शव से बदबू आने लगी तो चारों आरोपियों ने शव को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर नहर में फेंक दिया, ताकि सबूत मिटाए जा सकें.
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मामले की शिकायत मिलने पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पति बंटी महावर, ससुर पन्नालाल और देवर दिलीप व रवि को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया.
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है.
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