/कोटा में पत्नी को मार घर में ही गाड़ दिया शव, बदबू आने पर नहर में फेंका, पति, ससुर और 2 देवरों को उम्रकैद

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Kota News Kota News: कोटा में पत्नी की हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश करने के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1 की अदालत ने मंगलवार को दोषी पति बंटी महावर, ससुर पन्नालाल, और दो देवर दिलीप व रवि महावर को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने चारों पर ₹35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है.