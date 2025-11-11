Kota Weather Update: कोटा में ठंडी हवाओं से छूटी लोगों की कंपकंपी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
Kota Weather Update: राजस्थान के कोटा जिले में मंगलवार को मौसम में ठंडक का असर देखने को मिला. सुबह के समय हल्की सर्द हवाएं चलीं और धुंध के कारण दृश्यता थोड़ी कम रही. दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हुआ और धूप निकलने से हल्की गर्माहट महसूस होने लगी.
Published: Nov 11, 2025, 09:02 AM IST | Updated: Nov 11, 2025, 09:02 AM IST
Kota Weather Update
मौसम विभाग के अनुसार, कोटा में आज न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. सुबह और रात के समय ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में मौसम सुहावना और साफ रहेगा.
दिनभर का मौसम रहेगा साफ
सुबह 7 बजे के आसपास हल्की धुंध और ठंडी हवाओं का असर रहा. 10 बजे के बाद धूप निकलने लगी जिससे तापमान धीरे-धीरे बढ़ा. दोपहर तक शहर में हल्की गर्माहट महसूस की गई. मौसम विभाग ने बताया कि आज पूरे दिन आसमान साफ रहेगा और कहीं भी वर्षा की संभावना नहीं है.