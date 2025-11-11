Kota Weather Update: कोटा में ठंडी हवाओं से छूटी लोगों की कंपकंपी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

2/5

सुबह 7 बजे के आसपास हल्की धुंध और ठंडी हवाओं का असर रहा. 10 बजे के बाद धूप निकलने लगी जिससे तापमान धीरे-धीरे बढ़ा. दोपहर तक शहर में हल्की गर्माहट महसूस की गई. मौसम विभाग ने बताया कि आज पूरे दिन आसमान साफ रहेगा और कहीं भी वर्षा की संभावना नहीं है.