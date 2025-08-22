Zee Rajasthan
mobile app

Kota Weather Update: कोटा को तबियत से भिगोएगा मानसून, बारां हो या बूंदी, झालावाड़ में भी भयंकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Kota Weather Update: राजस्थान के कोटा संभाग में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 22, 2025, 10:25 IST | Updated: Aug 22, 2025, 10:25 IST
1/7

Kota Weather Update

Kota Weather Update1/7
राजस्थान के कोटा संभाग में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
2/7

Kota Weather Update

Kota Weather Update2/7
मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा और जलभराव की स्थिति बन सकती है. कोटा में मानसून के इस दौर से शहर और आसपास के इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.