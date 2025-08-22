Kota Weather Update: कोटा को तबियत से भिगोएगा मानसून, बारां हो या बूंदी, झालावाड़ में भी भयंकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Aug 22, 2025, 10:25 IST | Updated: Aug 22, 2025, 10:25 IST
Kota Weather Update
राजस्थान के कोटा संभाग में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा और जलभराव की स्थिति बन सकती है. कोटा में मानसून के इस दौर से शहर और आसपास के इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.