Kota Weather Update: कोटा को तबियत से भिगोएगा मानसून, बारां हो या बूंदी, झालावाड़ में भी भयंकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

2/7

मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा और जलभराव की स्थिति बन सकती है. कोटा में मानसून के इस दौर से शहर और आसपास के इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.