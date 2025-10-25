Zee Rajasthan
mobile app

Kota Weather Update: कोटा में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट जारी, भयंकर बौछारों से भीगेगी एक-एक ढाणी, पढ़ें वेदर अपडेट

Kota Weather Update, 25 October: कोटा संभाग में मौसम ने एक बार फिर रंग दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा अलर्ट जारी करते हुए कोटा में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी दी है, जिससे शहर और आसपास की हर ढाणी भीगने की संभावना है. यह अलर्ट दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जैसे जिलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां अगले कुछ दिनों में भयंकर बौछारें पड़ने का अनुमान है. IMD के जयपुर केंद्र ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यह बारिश जनजीवन और फसलों दोनों पर असर डाल सकती है. त्योहारी सीजन के बीच यह अपडेट स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 25, 2025, 11:33 AM IST | Updated: Oct 25, 2025, 11:33 AM IST
1/7

Kota Weather Update

Kota Weather Update1/7
राजस्थान के कोटा संभाग में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, लेकिन दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में 26 से 29 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. कोटा शहर और आसपास के जिलों जैसे बूंदी, बारां और झालावाड़ में यह बदलाव किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है, लेकिन जलभराव और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा. यह अपडेट त्योहारी सीजन के बीच महत्वपूर्ण है, जहां लाखों पर्यटक और भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
2/7

Kota Weather Update

Kota Weather Update2/7
IMD के अनुसार, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कोटा संभाग में 26 अक्टूबर से मौसम में बदलाव होगा. 26-29 अक्टूबर के दौरान मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा (20-40 मिमी) की संभावना है. कोटा शहर में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम 18-20 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मानसून के अवशेषों का प्रभाव है, जो दक्षिण-पूर्वी राजस्थान को निशाना बना रहा है. उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन कोटा में वर्षा का असर सबसे अधिक होगा.