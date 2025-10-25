Kota Weather Update: कोटा में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट जारी, भयंकर बौछारों से भीगेगी एक-एक ढाणी, पढ़ें वेदर अपडेट

Kota Weather Update, 25 October: कोटा संभाग में मौसम ने एक बार फिर रंग दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा अलर्ट जारी करते हुए कोटा में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी दी है, जिससे शहर और आसपास की हर ढाणी भीगने की संभावना है. यह अलर्ट दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जैसे जिलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां अगले कुछ दिनों में भयंकर बौछारें पड़ने का अनुमान है. IMD के जयपुर केंद्र ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यह बारिश जनजीवन और फसलों दोनों पर असर डाल सकती है. त्योहारी सीजन के बीच यह अपडेट स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है.