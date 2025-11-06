Kota Weather Update: कोटा में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का असर, जानिए आज का पूरा मौसम हाल
Kota Weather Update: राजस्थान के कोटा में आज 6 नवंबर गुरुवार को मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के लिए, जिसमें कोटा भी शामिल है, आज किसी विशेष चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
Published: Nov 06, 2025, 06:32 AM IST | Updated: Nov 06, 2025, 06:32 AM IST
1/6
Kota Weather Update
1/6
Kota Weather Update: पिछले कुछ दिनों से कोटा और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने का दौर देखा गया था, जिसके कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है. आज आसमान साफ रहने और बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हवा में ठंडक और हल्की नमी का एहसास रहेगा.
2/6
Kota Weather Update
2/6
IMD की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, कोटा क्षेत्र के लिए 6 नवंबर को कोई सक्रिय चेतावनी नहीं है. इसका मतलब है कि आज के दिन मौसम पूरी तरह से स्थिर और सामान्य रहेगा.