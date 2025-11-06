Kota Weather Update: कोटा में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का असर, जानिए आज का पूरा मौसम हाल

1/6

Kota Weather Update: पिछले कुछ दिनों से कोटा और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने का दौर देखा गया था, जिसके कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है. आज आसमान साफ रहने और बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हवा में ठंडक और हल्की नमी का एहसास रहेगा.