कोटा में मौसम का डबल अटैक, बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले! पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट

राजस्थान में 17 फरवरी को मौसम ने दोपहर बाद करवट ली है. राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर कई संभागों में दिखाई दे रहा है. कोटा संभाग में भी इसका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है. दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही तेज हो सकती है और मौसम बदला-बदला सा रह सकता है.