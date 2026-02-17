Zee Rajasthan
कोटा में मौसम का डबल अटैक, बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले! पढ़ें आज की वेदर रिपोर्ट

Kota Weather Update: कोटा संभाग में 17-18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर बाद मौसम बदलेगा. हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन, बिजली चमकने और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं. 

Published: Feb 17, 2026, 01:40 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 01:40 PM IST
राजस्थान में 17 फरवरी को मौसम ने दोपहर बाद करवट ली है. राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर कई संभागों में दिखाई दे रहा है. कोटा संभाग में भी इसका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है. दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही तेज हो सकती है और मौसम बदला-बदला सा रह सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 फरवरी को इस पश्चिमी विक्षोभ का असर ज्यादा रहेगा. आज दोपहर बाद कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मेघगर्जन हो सकता है. आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं बिजली चमकने की भी संभावना है. शाम के समय मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है.