भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Kota Weather Update: राजस्थान के कोटा शहर आज भी बारिश में भीगता हुआ दिखाई देगा. विभाग की तरफ से बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Published: Aug 31, 2025, 14:40 IST | Updated: Aug 31, 2025, 14:40 IST
Kota Weather Update

कोटा का मौसम वहां के लोगों के लिए भीगोने वाला रहेगा. क्योंकि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शहर के लिए भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Kota Weather Update

राजस्थान के कोटा शहर के लिए भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा आज पूरे दिन के लिए भारी बारिश से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बने सक्रिय लो-प्रेशर सिस्टम के कारण मानसून फिर से जोर पकड़ चुका है, जिसका सीधा असर कोटा संभाग सहित पूर्वी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है.