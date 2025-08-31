भारी बारिश से भीगेगा पूरा कोटा शहर, विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Published: Aug 31, 2025, 14:40 IST | Updated: Aug 31, 2025, 14:40 IST
1/7
Kota Weather Update
1/7
कोटा का मौसम वहां के लोगों के लिए भीगोने वाला रहेगा. क्योंकि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शहर के लिए भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
2/7
Kota Weather Update
2/7
राजस्थान के कोटा शहर के लिए भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा आज पूरे दिन के लिए भारी बारिश से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी में बने सक्रिय लो-प्रेशर सिस्टम के कारण मानसून फिर से जोर पकड़ चुका है, जिसका सीधा असर कोटा संभाग सहित पूर्वी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है.