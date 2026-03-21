Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है

Published:Mar 21, 2026, 08:09 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 08:09 AM IST
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Kota Weather Update
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Photograph: AI Generated image
यह अलर्ट कोटा सहित जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बारां जैसे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों पर लागू है. चेतावनी के अनुसार, मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा/बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं (20-30 किमी/घंटा) चलने की संभावना है.
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कोटा में 21 मार्च 2026 को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आंशिक बादल छाए रहेंगे और तापमान न्यूनतम 16-17 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट वर्षा हो सकती है, हालांकि मुख्य रूप से मौसम शुष्क से आंशिक बादलों वाला रहेगा.