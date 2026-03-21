Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है

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कोटा में 21 मार्च 2026 को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आंशिक बादल छाए रहेंगे और तापमान न्यूनतम 16-17 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट वर्षा हो सकती है, हालांकि मुख्य रूप से मौसम शुष्क से आंशिक बादलों वाला रहेगा.