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Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है

Kota Weather Update: कोटा में मौसम एक बार फिर सक्रिय हो रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा 20 मार्च 2026 को जारी तात्कालिक चेतावनी में येलो कोड अलर्ट जारी किया गया है. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 21, 2026, 08:09 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 08:09 AM IST
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Photograph: AI Generated image

यह अलर्ट कोटा सहित जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बारां जैसे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों पर लागू है. चेतावनी के अनुसार, मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा/बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं (20-30 किमी/घंटा) चलने की संभावना है.
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Photograph: AI image

कोटा में 21 मार्च 2026 को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आंशिक बादल छाए रहेंगे और तापमान न्यूनतम 16-17 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट वर्षा हो सकती है, हालांकि मुख्य रूप से मौसम शुष्क से आंशिक बादलों वाला रहेगा.