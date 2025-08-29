Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Aug 29, 2025, 15:01 IST | Updated: Aug 29, 2025, 15:01 IST
कोटा का मौसम आने वाले घंटों में पलटी मारने वाला है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शहर के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पढ़ें वेदर अपडेट, वो भी विस्तार से...
राजस्थान के कोटा शहर में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ घंटों में भयंकर बारिश और भीषण आंधी-तूफान का रेड अलर्ट जारी कर दिया है. बंगाल की खाड़ी में बने सक्रिय लो-प्रेशर सिस्टम के कारण मानसून फिर से जोर पकड़ चुका है, जिसका सीधा असर कोटा संभाग सहित पूर्वी राजस्थान पर पड़ रहा है.