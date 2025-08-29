Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

2/7

राजस्थान के कोटा शहर में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ घंटों में भयंकर बारिश और भीषण आंधी-तूफान का रेड अलर्ट जारी कर दिया है. बंगाल की खाड़ी में बने सक्रिय लो-प्रेशर सिस्टम के कारण मानसून फिर से जोर पकड़ चुका है, जिसका सीधा असर कोटा संभाग सहित पूर्वी राजस्थान पर पड़ रहा है.