Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Kota Weather Update: पलटी मारने वाला है कोटा का मौसम, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Kota Weather Update: कोटा में भयंकर बारिश और भीषण आंधी-तूफान का अलर्ट: प्रशासन सतर्क, जनता को सावधानी बरतने की सलाह जारी की गई है...

Published: Aug 29, 2025, 15:01 IST
Kota Wether update

कोटा का मौसम आने वाले घंटों में पलटी मारने वाला है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शहर के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पढ़ें वेदर अपडेट, वो भी विस्तार से...
Kota Wether update

राजस्थान के कोटा शहर में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ घंटों में भयंकर बारिश और भीषण आंधी-तूफान का रेड अलर्ट जारी कर दिया है. बंगाल की खाड़ी में बने सक्रिय लो-प्रेशर सिस्टम के कारण मानसून फिर से जोर पकड़ चुका है, जिसका सीधा असर कोटा संभाग सहित पूर्वी राजस्थान पर पड़ रहा है.