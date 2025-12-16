राजस्थान में 'वोटर लिस्ट' का शुद्धिकरण, अजमेर, बारां और पीपल्दा में कटे लाखों नाम

इस तरह 14 हजार 244 मतदाता कम हुए. वहीं पूर्व में 232 मतदान केंद्र थे कई मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता थे. पुनरीक्षण के तहत 41 मतदान केंद्र नवीन बनाए गए अब 273 मतदान केंद्र पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में हो गए. अब इस मतदाता सूची ड्राफ्ट पर किसी को आपत्ति है दावे आपत्तियां 15 जनवरी तक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ को अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा.