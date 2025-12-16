राजस्थान में 'वोटर लिस्ट' का शुद्धिकरण, अजमेर, बारां और पीपल्दा में कटे लाखों नाम
Voter List Revision: मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के प्रथम चरण में पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को इटावा एसडीएम कार्यालय में एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर ने मतदाता सूची के प्रकाशन ड्रॉफ्ट जारी किया.
Published: Dec 16, 2025
मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के प्रथम चरण में पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को इटावा एसडीएम कार्यालय में एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर ने मतदाता सूची के प्रकाशन ड्रॉफ्ट जारी किया. वहीं सूची राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी सौंपी. पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में 2लाख 15 हजार 746 मतदाता थे. पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद 2 लाख 1 हजार 502 मतदाता गणना प्रपत्र जमा हुए हैं. जिनका प्रकाशन ड्रॉफ्ट जारी किया गया.
इस तरह 14 हजार 244 मतदाता कम हुए. वहीं पूर्व में 232 मतदान केंद्र थे कई मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता थे. पुनरीक्षण के तहत 41 मतदान केंद्र नवीन बनाए गए अब 273 मतदान केंद्र पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में हो गए. अब इस मतदाता सूची ड्राफ्ट पर किसी को आपत्ति है दावे आपत्तियां 15 जनवरी तक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ को अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा.