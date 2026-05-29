Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /क्या टिटहरी के अंडे देते हैं बारिश का संकेत? राजस्थान की लोकमान्यताओं में फिर बढ़ी दिलचस्पी

क्या टिटहरी के अंडे देते हैं बारिश का संकेत? राजस्थान की लोकमान्यताओं में फिर बढ़ी दिलचस्पी

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 29, 2026, 06:45 PM|Updated: May 29, 2026, 06:45 PM

Titahari Eggs Rajasthan Rain Prediction: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में टिटहरी (Red-wattled Lapwing) के चार अंडे मिलने की घटना ने एक बार फिर लोकमान्यताओं और प्रकृति के संकेतों को लेकर चर्चा तेज कर दी है.

Titahari Eggs1/7

Titahari Eggs

मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में टिटहरी (Red-wattled Lapwing) के चार अंडे मिलने की घटना ने एक बार फिर लोकमान्यताओं और प्रकृति के संकेतों को लेकर चर्चा तेज कर दी है. दक्षिण पन्ना वनमंडल की रैपुरा रेंज के भरतला बीट में झिरिया के पास मिले इन अंडों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है.
Titahari Eggs2/7

Titahari Eggs

खास बात यह है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भी टिटहरी के अंडों और उसके व्यवहार को मानसून से जोड़कर देखा जाता रहा है. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाड़ और मारवाड़ अंचल में वर्षों से यह मान्यता प्रचलित है कि टिटहरी के अंडों की संख्या और उनका स्थान आने वाले मानसून का संकेत देते हैं.
Titahari Eggs3/7

Titahari Eggs

बुजुर्गों का मानना है कि यदि टिटहरी सामान्य से अधिक अंडे दे या ऊंचे स्थानों पर अंडे रखे, तो उस वर्ष अच्छी बारिश होने की संभावना रहती है. हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण समाज आज भी प्रकृति के इन संकेतों को गंभीरता से देखता है. राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य में लोग पशु-पक्षियों के व्यवहार से मौसम का अनुमान लगाने की परंपरा लंबे समय से निभाते आ रहे हैं.
Titahari Eggs4/7

Titahari Eggs

पन्ना क्षेत्र में मिले टिटहरी के अंडों की एक और खास बात यह है कि पक्षी ने बिना पारंपरिक घोंसले के खुले पथरीले और कंकरीले इलाके में अंडे दिए हैं. अंडों का रंग और डिजाइन आसपास की मिट्टी और पत्थरों में इस तरह घुल मिल जाता है कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है. इसे प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता माना जा रहा है.
Titahari Eggs5/7

Titahari Eggs

विशेषज्ञों के अनुसार, टिटहरी जैसे पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक छलावरण का सहारा लेते हैं. यही कारण है कि खुले क्षेत्र में होने के बावजूद अंडे आसानी से दिखाई नहीं देते. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल संरक्षण और झिरिया पुनर्जीवन जैसे प्रयासों से इन क्षेत्रों में पक्षियों और वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ रही हैं.
Titahari Eggs6/7

Titahari Eggs

राजस्थान में भी जल संरक्षण अभियानों के बाद कई इलाकों में पक्षियों की संख्या में सुधार देखने को मिला है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि प्राकृतिक जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण पर इसी तरह काम होता रहा, तो आने वाले वर्षों में पक्षियों और वन्यजीवों के लिए बेहतर आवास तैयार होंगे.
Titahari Eggs7/7

Titahari Eggs

टिटहरी के अंडों को लेकर ग्रामीण मान्यताएं भले वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित न हों, लेकिन यह प्रकृति के प्रति लोगों की गहरी समझ और अवलोकन क्षमता को दर्शाती हैं. राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में लोकज्ञान और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलना आज की बड़ी जरूरत माना जा रहा है.
Tags:
Titahari Eggs
Rajasthan News
Jaipur news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

Jaipur news
2

जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, चेकला बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक दर्जन श्रद्धालु घायल

Jalore Accident
3

PHED की लापरवाही या भ्रष्टाचार? कुछ सालों में ही लीक हुई पानी की टंकियां

Rajasthan News
4

लापरवाही की भेंट चढ़ा सागवाडा में 4.80 करोड़ का ''वागड़ कल्चर भवन

Dungarpur news
5

कांग्रेस का नया गेम प्लान, बड़े नेताओं के साथ इन नेताओं के हाथ में होगी अब पावर

Rajasthan Politics