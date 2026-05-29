/क्या टिटहरी के अंडे देते हैं बारिश का संकेत? राजस्थान की लोकमान्यताओं में फिर बढ़ी दिलचस्पी

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Titahari Eggs बुजुर्गों का मानना है कि यदि टिटहरी सामान्य से अधिक अंडे दे या ऊंचे स्थानों पर अंडे रखे, तो उस वर्ष अच्छी बारिश होने की संभावना रहती है. हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण समाज आज भी प्रकृति के इन संकेतों को गंभीरता से देखता है. राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य में लोग पशु-पक्षियों के व्यवहार से मौसम का अनुमान लगाने की परंपरा लंबे समय से निभाते आ रहे हैं.