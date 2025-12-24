पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, जानें पूरी डिटेल

इनकम टैक्स विभाग ने साफ चेतावनी दे दी है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है. इसके बाद जिनका पैन आधार से जुड़ा नहीं होगा, उनका कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा. मतलब, वो प्लास्टिक का एक बेकार टुकड़ा बनकर रह जाएगा.