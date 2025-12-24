Zee Rajasthan
पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, जानें पूरी डिटेल

Link PAN with Aadhaar: समय हाथ से फिसल रहा है और अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो नए साल की शुरुआत आपके लिए मुसीबत भरी हो सकती है.

इनकम टैक्स विभाग ने साफ चेतावनी दे दी है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है. इसके बाद जिनका पैन आधार से जुड़ा नहीं होगा, उनका कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा. मतलब, वो प्लास्टिक का एक बेकार टुकड़ा बनकर रह जाएगा.
कल्पना कीजिए, आप बैंक में गए हैं कोई जरूरी काम करवाने. काउंटर पर पैन कार्ड दिखाया और कर्मचारी ने कहा – सर, ये तो डिएक्टिवेट हो चुका है. उस पल की शर्मिंदगी और परेशानी का अहसास ही काफी है.