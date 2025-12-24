पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख, जानें पूरी डिटेल

Published: Dec 24, 2025, 10:08 AM IST | Updated: Dec 24, 2025, 10:08 AM IST
इनकम टैक्स विभाग ने साफ चेतावनी दे दी है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है. इसके बाद जिनका पैन आधार से जुड़ा नहीं होगा, उनका कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा. मतलब, वो प्लास्टिक का एक बेकार टुकड़ा बनकर रह जाएगा.
कल्पना कीजिए, आप बैंक में गए हैं कोई जरूरी काम करवाने. काउंटर पर पैन कार्ड दिखाया और कर्मचारी ने कहा – सर, ये तो डिएक्टिवेट हो चुका है. उस पल की शर्मिंदगी और परेशानी का अहसास ही काफी है.