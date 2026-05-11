/कोल्ड ड्रिंक छोड़िए! जानें लू से बचाने वाला राजस्थान का ये पारंपरिक ड्रिंक, नोट कर लें रेसिपी

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राजस्थान में इन दिनों सूरज 'आग' उगल रहा है. कई जिलों में तापमान 50°C के आंकड़े को छूने को बेताब है. चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाले लू के थपेड़ों ने जनजीवन बेहाल कर दिया है. ऐसे में जहां आधुनिक कोल्ड ड्रिंक्स फेल हो रहे हैं, वहीं राजस्थान का सदियों पुराना पारंपरिक पेय 'इमली का पानक' लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है.