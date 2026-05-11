/कोल्ड ड्रिंक छोड़िए! जानें लू से बचाने वाला राजस्थान का ये पारंपरिक ड्रिंक, नोट कर लें रेसिपी

Rajasthan Famous Dish: भीषण गर्मी और 50 डिग्री के तापमान के बीच राजस्थान का इमली पानक सेहत का रक्षक बना हुआ है. इमली, गुड़ और भुने जीरे से तैयार यह खट्टा-मीठा पेय न केवल लू से बचाता है, बल्कि शरीर को भीतर से ठंडा और हाइड्रेटेड रखने का सबसे असरदार देसी नुस्खा है.
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राजस्थान में इन दिनों सूरज 'आग' उगल रहा है. कई जिलों में तापमान 50°C के आंकड़े को छूने को बेताब है. चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाले लू के थपेड़ों ने जनजीवन बेहाल कर दिया है. ऐसे में जहां आधुनिक कोल्ड ड्रिंक्स फेल हो रहे हैं, वहीं राजस्थान का सदियों पुराना पारंपरिक पेय 'इमली का पानक' लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है.
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इमली का पानक (या पना) केवल एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद और राजस्थानी परंपरा का अनूठा संगम है. इसमें मौजूद तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और 'हीट स्ट्रोक' (लू लगना) के खतरे को कम करते हैं. भुना जीरा, काला नमक और इमली का मिश्रण पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और डिहाइड्रेशन से रक्षा करता है.
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इसे बनाना बेहद आसान है और इसकी सामग्री हर राजस्थानी रसोई में आसानी से उपलब्ध होती है. आइए जानते हैं इस पारंपरिक रेसिपी के बारे में-इमली (2 बड़े चम्मच), गुड़ या मिश्री (आधा कप), भुना जीरा पाउडर, काला नमक, काली मिर्च., पुदीने की ताजी पत्तियां और बर्फ.
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बनाने की विधि-सबसे पहले इमली को गर्म पानी में 1-2 घंटे के लिए भिगो दें ताकि वह नरम हो जाए. भीगी हुई इमली को अच्छी तरह मसल लें और छलनी से छानकर सारा पल्प (रस) अलग कर लें.
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इस पल्प में गुड़, पिसी हुई मिश्री, काला नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाएं. (बेहतर स्वाद के लिए आप इसे गुड़ के साथ हल्का उबाल भी सकते हैं). अब इसमें ठंडा पानी और ढेर सारी बर्फ डालें. ऊपर से पुदीने की पत्तियां डालकर इसका आनंद लें.
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बाजार में मिलने वाले सोडा और शुगर ड्रिंक्स शरीर को तुरंत राहत का अहसास तो देते हैं, लेकिन वे शरीर को भीतर से सुखा देते हैं. इसके विपरीत, इमली का पानक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करता है. यही कारण है कि आज भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में दोपहर के वक्त खेतों में काम करने वाले किसान और राहगीर इसी 'अमृत' पर भरोसा करते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.