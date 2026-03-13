LPG संकट से थमी शहर की रफ्तार, ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर संकट, पंपों पर लंबी कतारें

शहर के एलपीजी ऑटो गैस पंपों पर सुबह से ही ऑटो और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग रही हैं. कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि चालकों को आधा दिन सिर्फ गैस भरवाने के इंतजार में ही बिताना पड़ रहा है. वहीं कुछ पंपों पर तो दोपहर तक स्टॉक खत्म होने की बात कहकर लोगों को लौटा दिया जा रहा है.