LPG संकट से थमी शहर की रफ्तार, ऑटो चालकों की रोजी-रोटी पर संकट, पंपों पर लंबी कतारें

Rajasthan News: रसोई गैस के बाद अब ऑटो एलपीजी की भारी किल्लत ने शहर की रफ्तार रोक दी है. 72 रुपये किलो दाम होने के बावजूद पंपों पर गैस उपलब्ध नहीं है, जिससे ऑटो चालकों की कमाई प्रभावित हो रही है और परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 13, 2026, 01:39 PM IST | Updated:Mar 13, 2026, 02:05 PM IST
राजस्थान में रसोई गैस की किल्लत का असर अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. एक तरफ गैस एजेंसियों के बाहर घरेलू सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ एलपीजी से चलने वाले ऑटो और गाड़ियों के पहिये भी थमने लगे हैं.
शहर के एलपीजी ऑटो गैस पंपों पर सुबह से ही ऑटो और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग रही हैं. कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि चालकों को आधा दिन सिर्फ गैस भरवाने के इंतजार में ही बिताना पड़ रहा है. वहीं कुछ पंपों पर तो दोपहर तक स्टॉक खत्म होने की बात कहकर लोगों को लौटा दिया जा रहा है.