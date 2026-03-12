Zee Rajasthan
Rajasthan: LPG संकट पर सरकार सख्त, 25 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, कालाबाजारी पकड़ने के लिए घूम रही विजिलेंस

Rajasthan News: मिडिल ईस्ट युद्ध के असर के बीच राजस्थान सरकार ने LPG की कालाबाजारी रोकने हेतु विजिलेंस यूनिट गठित की है. अब 25 दिन के अंतराल पर ही घरेलू सिलेंडर मिलेगा. जयपुर के ढाबों में गैस की कमी से तवा रोटी मिलना बंद हो गई है.

मिडिल ईस्ट (मध्य-पूर्व) में जारी युद्ध के बीच राजस्थान में रसोई गैस की कथित किल्लत और सर्वर की समस्याओं ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश के कई हिस्सों में पैनिक बुकिंग और कालाबाजारी की खबरों के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उच्च स्तरीय बैठक कर नई गाइडलाइन जारी की है.
बारां जिले में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिससे आम जनता के साथ-साथ व्यापारियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. आपूर्ति में आई कमी और तकनीकी खामियों के चलते उपभोक्ताओं को खाली सिलेंडरों के साथ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत ऑनलाइन बुकिंग को लेकर है. सर्वर डाउन होने या पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं की बुकिंग नहीं हो पा रही है. डिजिटल माध्यम ठप होने से लोग मजबूरन गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, जहां लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. किल्लत का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है. जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भी भारी कमी हो गई है. इसका सीधा असर हलवाइयों, होटल संचालकों और छोटे ढाबा मालिकों पर पड़ा है. उपभोक्ताओं का कहना है की दो दिन से ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही.