राजस्थान पर भी पड़ रहा इजरायल-ईरान युद्ध का असर, सिलेंडर की किल्लत से बुझे चूल्हे, भट्टियों में सुलगी आग

LPG cylinder shortage News:  जयपुर: चौमूं में ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगे हैं. गोविंदगढ़ क्षेत्र की बोरोसिल कंपनी में एलपीजी गैस की आपूर्ति बंद होने से उत्पादन प्रभावित हो गया है. इसके चलते कंपनी प्रबंधन ने श्रमिकों को बुधवार से काम पर नहीं आने के लिए कह दिया, जिससे मजदूरों में नाराजगी पैदा हो गई.कस्बे सहित आसपास के गांवों के करीब तीन हजार श्रमिकों को रोजगार देने वाली इस कंपनी में अचानक काम बंद होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रमिक, विशेषकर महिला मजदूर, कंपनी के बाहर एकत्रित हो गईं और विरोध जताया. महिला श्रमिकों ने कहा कि वे रोजाना मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च चलाती हैं और बैंक की किश्तें भी इसी आय से जमा होती हैं. ऐसे में अचानक काम बंद होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.महिला श्रमिकों ने मांग की कि कंपनी प्रबंधन उन्हें नियमित रूप से काम पर बुलाए, ताकि उनकी रोजी-रोटी प्रभावित न हो.
 

Published:Mar 11, 2026, 04:16 PM IST | Updated:Mar 11, 2026, 04:16 PM IST
अलवर में भी इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न देशों में पड़ रहा है भारत में भी गैस आपूर्ति को लेकर बड़ी परेशानियां सामने आने लगी है , इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई है जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्रों ,होटल व्यवसाय सहित छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट पर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बाधित हो गई है पिछले चार दिन पहले बंद हुई सप्लाई का असर अलवर में भी देखा जा रहा है अलवर बस स्टैंड पर मौजूद होटल कर्मी ने बताया अगर गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे तो होटल का काम ठप हो जाएगा ,होटल बंद करने की स्थिति आ जाएगी .