Palace on Wheels: शाही ट्रेन से उतरे विदेशी मेहमान, जयपुर में दिखा रॉयल वेलकम

मध्य-पूर्व (Middle-East) में जारी युद्ध के तनाव के बीच, भारत की सुरक्षित और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. इसी कड़ी में दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स आज सुबह जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची. इस शाही ट्रेन में सवार 10 देशों के पर्यटकों का स्वागत देख विदेशी मेहमान भी दंग रह गए.