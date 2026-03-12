Zee Rajasthan
mobile app

Palace on Wheels: शाही ट्रेन से उतरे विदेशी मेहमान, जयपुर में दिखा रॉयल वेलकम

Rajasthan News: शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' 10 देशों के 31 पर्यटकों को लेकर जयपुर पहुंची. गांधीनगर स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत के बाद मेहमानों ने आमेर फोर्ट में हाथी सफारी की और राजस्थान की कला-संस्कृति का आनंद लिया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Mar 12, 2026, 01:05 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 01:05 PM IST
1/6

Luxury Train India: Palace on Wheels

Luxury Train India: Palace on Wheels1/6
मध्य-पूर्व (Middle-East) में जारी युद्ध के तनाव के बीच, भारत की सुरक्षित और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. इसी कड़ी में दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स आज सुबह जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची. इस शाही ट्रेन में सवार 10 देशों के पर्यटकों का स्वागत देख विदेशी मेहमान भी दंग रह गए.
2/6

Luxury Train India: Palace on Wheels

Luxury Train India: Palace on Wheels2/6
दिल्ली से शुरू हुई इस यात्रा में दुनिया के अलग-अलग कोनों से 31 पर्यटक जयपुर पहुंचे हैं. पर्यटकों की संख्या भारत (7), अमेरिका (5), कनाडा (5), स्वीडन (4), यूके (2), ऑस्ट्रेलिया (2), जर्मनी (2), बांग्लादेश (2), और इटली व स्पेन से 1-1 पर्यटक इस दल में शामिल हैं.