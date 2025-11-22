Zee Rajasthan
CS वी श्रीनिवास की ज्वाइनिंग के 5वें दिन CMO में बड़े बदलाव, कुछ का बढ़ा कद कुछ कमजोर

Major reshuffle in CMO : नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के कार्यभार संभालने के पाँचवें दिन ही राज्य सरकार ने शीर्ष नौकरशाही में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया. एक ही आदेश में 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 22, 2025, 12:20 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 12:27 PM IST
नए मुख्य सचिव के आने के बाद की यह पहली तबादला सूची है, जिसमें सीएमओ से लेकर प्रमुख प्रशासनिक ढाँचों में व्यापक बदलाव कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि शीर्ष स्तर पर नई कार्यशैली और प्राथमिकताओं के साथ प्रशासनिक पुनर्संरचना आगे भी जारी रह सकती है.
सबसे अहम बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में हुआ है. यह फेरबदल न केवल बड़े प्रशासनिक संकेत देता है, बल्कि सत्ता केंद्र की कार्यशैली और प्राथमिकताओं में बदलाव का भी संकेत माना जा रहा है. इस तस्वीर में भी कई चेहरे बदल चुके हैं