CS वी श्रीनिवास की ज्वाइनिंग के 5वें दिन CMO में बड़े बदलाव, कुछ का बढ़ा कद कुछ कमजोर

नए मुख्य सचिव के आने के बाद की यह पहली तबादला सूची है, जिसमें सीएमओ से लेकर प्रमुख प्रशासनिक ढाँचों में व्यापक बदलाव कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि शीर्ष स्तर पर नई कार्यशैली और प्राथमिकताओं के साथ प्रशासनिक पुनर्संरचना आगे भी जारी रह सकती है.