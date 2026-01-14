मकर संक्रांति पर राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा पहुंचा 2.2°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: मकर संक्रांति पर राजस्थान में सर्दी का प्रचंड रूप दिखा. श्रीगंगानगर में गाड़ियों पर बर्फ जमी, वहीं फतेहपुर में पारा 2.2°C रहा. जयपुर में खिली धूप ने पतंगबाजों को राहत दी, लेकिन 5 दिन बाद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
Published: Jan 14, 2026, 10:27 AM IST | Updated: Jan 14, 2026, 10:27 AM IST
1/7
Rajasthan Weather Update Today
1/7
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां पूरा राजस्थान उत्सव के उल्लास में डूबा है, वहीं कुदरत ने कड़ाके की ठंड और पाले के रूप में अपनी तीखी चुनौती पेश की है. प्रदेश के कई हिस्सों में पारा एक बार फिर जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है, जिससे न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि फसलों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
2/7
Rajasthan Weather Update Today
2/7
श्रीगंगानगर के जैतसर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बुधवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई.खेतों में पड़ी तूड़ी, कचरे के ढेरों और यहां तक कि घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशों पर बर्फ की सफेद परत जमी नजर आई.