मकर संक्रांति पर राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा पहुंचा 2.2°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां पूरा राजस्थान उत्सव के उल्लास में डूबा है, वहीं कुदरत ने कड़ाके की ठंड और पाले के रूप में अपनी तीखी चुनौती पेश की है. प्रदेश के कई हिस्सों में पारा एक बार फिर जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है, जिससे न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि फसलों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं.