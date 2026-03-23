मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेरी मां अनपढ़ हैं-NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़

Rajasthan News: शहीद दिवस के अवसर पर NSUI द्वारा इंदिरा भवन, नई दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेरी मां अनपढ़ हैं.

