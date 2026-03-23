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मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेरी मां अनपढ़ हैं-NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़

Rajasthan News: शहीद दिवस के अवसर पर NSUI द्वारा इंदिरा भवन, नई दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेरी मां अनपढ़ हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 23, 2026, 07:43 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 07:43 PM IST
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NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता मजदूरी करते हैं और उनकी मां अनपढ़ हैं.
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उन्होंने कहा कि उनके परिवार में दूर-दूर तक कोई भी राजनीति में नहीं रहा, इसके बावजूद उन्हें राहुल गांधी ने इतना बड़ा मौका दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की सड़कों पर संघर्ष किया और जेल भी गए.