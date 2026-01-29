Maru mahotsav 2026: मिस पोकरण बनीं वर्षा भाटी, मिस्टर बनें मनीष सैन

Published: Jan 29, 2026, 06:47 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 06:47 PM IST
Maru mahotsav 2026
राजस्थान के जैसलमेर के परमाणु नगरी पोकरण में विश्व विख्यात मरू महोत्सव-2026 का पहले दिन भव्य एवं पारंपरिक तरीके से शुभारंभ हुआ. सुबह के कार्यक्रमों में विभिन्न सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मिस पोकरण और मिस्टर पोकरण प्रतियोगिताएं आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं.
मिस पोकरण प्रतियोगिता में लोहारकी निवासी वर्षा भाटी ने खिताब अपने नाम किया. वहीं, पोकरण निवासी मनीष सैन ने मिस्टर पोकरण का खिताब जीतकर सफलता हासिल की. अतिथियों द्वारा विजेताओं को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.