Maru mahotsav 2026: मिस पोकरण बनीं वर्षा भाटी, मिस्टर बनें मनीष सैन

राजस्थान के जैसलमेर के परमाणु नगरी पोकरण में विश्व विख्यात मरू महोत्सव-2026 का पहले दिन भव्य एवं पारंपरिक तरीके से शुभारंभ हुआ. सुबह के कार्यक्रमों में विभिन्न सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मिस पोकरण और मिस्टर पोकरण प्रतियोगिताएं आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं.