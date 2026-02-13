एक बार खाएंगे, बार-बार बनाएंगे! चटपटी मारवाड़ी भरवा मिर्च की सीक्रेट रेसिपी

राजस्थान की मरुधरा जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही अपनी अनूठी और जायकेदार रसोई के लिए भी जानी जाती है. यहां के लोग और परंपराएं जितनी जीवंत हैं, यहां का खानपान भी उतना ही रसीला और खुशबूदार होता है. अगर आप भी मारवाड़ के असली स्वाद के शौकीन हैं, तो आज हम आपको घर पर ही 'राजस्थानी भरवा मिर्च' बनाने की एक बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी बताने जा रहे हैं.