एक बार खाएंगे, बार-बार बनाएंगे! चटपटी मारवाड़ी भरवा मिर्च की सीक्रेट रेसिपी

Rajasthan Famous dish: राजस्थान की मशहूर भरवा मिर्च बेसन और सौंफ के खुशबूदार मसालों से तैयार की जाती है. मोटी मिर्च का उपयोग इसे कम तीखा और ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है, जिसे आप लंच या डिनर में साइड डिश के तौर पर आसानी से बना सकते हैं.

Published: Feb 13, 2026, 01:25 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 01:26 PM IST
राजस्थान की मरुधरा जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही अपनी अनूठी और जायकेदार रसोई के लिए भी जानी जाती है. यहां के लोग और परंपराएं जितनी जीवंत हैं, यहां का खानपान भी उतना ही रसीला और खुशबूदार होता है. अगर आप भी मारवाड़ के असली स्वाद के शौकीन हैं, तो आज हम आपको घर पर ही 'राजस्थानी भरवा मिर्च' बनाने की एक बेहद आसान और टेस्टी रेसिपी बताने जा रहे हैं.
यह डिश उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम तीखेपन के साथ मसालों का भरपूर स्वाद चाहते हैं. इसे बनाने के लिए लंबी और मोटी हरी मिर्च का उपयोग किया जाता है, जो साधारण मिर्च के मुकाबले कम तीखी होती हैं.