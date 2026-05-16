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घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 16, 2026, 04:40 PM|Updated: May 16, 2026, 04:40 PM

Rajasthan famous Dish: राजस्थान की प्रसिद्ध 'मारवाड़ी हरी मिर्च की सब्जी' (टिपोरे) खाने का स्वाद बढ़ा देती है. कम तीखी मिर्च को सरसों के तेल, सौंफ, हींग और अमचूर की खटाई के साथ महज 5 मिनट में तैयार किया जाता है, जो परांठे और सफर के लिए बेस्ट है.

Marwadi Green Chilli Recipe1/7
राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, किलों और गौरवशाली इतिहास के साथ-साथ अपने तीखे-चटपटे और लाजवाब खान-पान के लिए दुनिया भर में मशहूर है. राजस्थानी थाली की शान मानी जाने वाली मारवाड़ी हरी मिर्च की सब्जी (जिसे स्थानीय भाषा में 'मिर्च के टिपोरे' या बेसन वाली मिर्च भी कहा जाता है) एक बेहद लोकप्रिय डिश है.
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अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और भोजन में कुछ तीखा और चटपटा तड़का ढूंढ रहे हैं, तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें. इसे रोटी, परांठे, पूरी या दाल-चावल के साथ साइड डिश के रूप में परोसा जाता है, जो साधारण से खाने का स्वाद भी दोगुना कर देती है.
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इस पारंपरिक मारवाड़ी डिश को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम और घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री की जरूरत होती है. हरी मिर्च 150-200 ग्राम (कम तीखी या मोटे आकार की). तेल 2-3 बड़े चम्मच (सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें).तड़के के लिए 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 चुटकी हींग. मसाले में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक. खटाई के लिए 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या 1 फ्रेश नींबू का रस.
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मिर्च की कटिंग: सबसे पहले हरी मिर्च को पानी से अच्छी तरह धोकर कपड़े से सुखा लें (नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए). अब इसके डंठल हटाकर इसे छोटे-छोटे गोल टुकड़ों में काट लें. अगर मिर्च ज्यादा तीखी लग रही हो, तो काटते समय इसके कुछ बीज बाहर निकाल दें.
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एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करें. तेल गर्म होने पर आंच धीमी करें और उसमें राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना और हींग डालें. इन मसालों को तेल में अच्छी तरह चटकने दें. अब कढ़ाई में कटी हुई हरी मिर्च डालें और चमचे से चलाते हुए धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भून लें.
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इसके बाद मिर्च में हल्दी, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मसाले मिर्च के टुकड़ों पर पूरी तरह कोट (चिपक) जाएं. कढ़ाई को ढककर 1-2 मिनट धीमी आंच पर पकने दें. अंत में सब्जी में अमचूर पाउडर या नींबू का रस (खटाई) मिलाएं. इसे 1 मिनट और चलाएं और फिर गैस बंद कर दें. आपके गरमा-गरम, तीखे और चटपटे 'मिर्च के टिपोरे' तैयार हैं.
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अगर आप इस सब्जी को 4 से 5 दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं, तो इसमें नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर का ही इस्तेमाल करें और पानी की एक बूंद भी न डालें. सरसों के तेल की वजह से यह सब्जी फ्रिज में रखे बिना भी दो-तीन दिन तक खराब नहीं होती.
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