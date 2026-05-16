/घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

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इस पारंपरिक मारवाड़ी डिश को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम और घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री की जरूरत होती है. हरी मिर्च 150-200 ग्राम (कम तीखी या मोटे आकार की). तेल 2-3 बड़े चम्मच (सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें).तड़के के लिए 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 चुटकी हींग. मसाले में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक. खटाई के लिए 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या 1 फ्रेश नींबू का रस.