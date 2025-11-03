न नथ, न झुमका... ये है 'पोपा', सिंधी मुस्लिम समुदाय का सबसे अनोखा सोने का आभूषण, जानें इसकी खासियत

राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाली सिंधी मुस्लिम समुदाय की विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण 'पोपा' (Popa) उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अनूठा प्रतीक है. यह सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि वैवाहिक स्थिति, समुदाय के गौरव और स्थानीय कारीगरी का जीवंत प्रदर्शन है.