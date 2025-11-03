Zee Rajasthan
न नथ, न झुमका... ये है 'पोपा', सिंधी मुस्लिम समुदाय का सबसे अनोखा सोने का आभूषण, जानें इसकी खासियत

Popa Sindhi Jewellery: सिंधी मुस्लिम समुदाय की विवाहित महिलाओं का 'पोपा' पारंपरिक आभूषण है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है. यह सोने से बना जटिल डिज़ाइन वाला आभूषण है (नाक में पहनने वाला नहीं), जिसे स्थानीय कारीगर हाथ से बनाते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 03, 2025, 02:46 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 02:46 PM IST
Popa Sindhi Jewellery

राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाली सिंधी मुस्लिम समुदाय की विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण 'पोपा' (Popa) उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अनूठा प्रतीक है. यह सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि वैवाहिक स्थिति, समुदाय के गौरव और स्थानीय कारीगरी का जीवंत प्रदर्शन है.
Popa Sindhi Jewellery

यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पोपा नाक में पहनने वाला आभूषण नहीं है (जैसा कि अक्सर भ्रम होता है), बल्कि यह सोने से बना एक जटिल और सूक्ष्म कलात्मक डिज़ाइन वाला आभूषण है जिसे सिंधी मुस्लिम समुदाय की विवाहित महिलाएँ ही धारण करती हैं.