/क्या आप जानते हैं कि गौरवी-पद्मनाभ की रॉयल एंट्री से Met Gala में कैसे छाया जयपुर का जादू, हॉलीवुड भी दंग

Jaipur News: मेट गाला 2026 में जयपुर राजघराने ने शाही छाप छोड़ी. राजकुमारी गौरवी कुमारी ने दादी गायत्री देवी की पुरानी साड़ी से बना गाउन पहनकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. वहीं, महाराजा पद्मनाभ सिंह 600 घंटे में तैयार 'फुलघर' कोट में नजर आए, जिस पर सूर्यवंशी वंश का प्रतीक बना था.
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Jaipur News: फैशन की दुनिया के सबसे बड़े मंच 'मेट गाला 2026' के रेड कार्पेट पर इस साल भारतीय सितारों का जबरदस्त जलवा देखने को मिला. जहां ईशा अंबानी और अनन्या बिरला जैसी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं सबसे ज्यादा ध्यान जयपुर राजघराने की शाही जोड़ी महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह और उनकी बहन राजकुमारी गौरवी कुमारी ने खींचा. न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित इस इवेंट में दोनों ने राजपूती परंपरा और आधुनिक फैशन के अनूठे संगम से वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का परचम लहराया.
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राजकुमारी गौरवी कुमारी का मेट गाला लुक न केवल फैशन की दृष्टि से उत्कृष्ट था बल्कि इसमें एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी छिपा था. गौरवी ने इस खास शाम के लिए अपनी दादी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार रहीं महारानी गायत्री देवी की एक पुरानी साड़ी को चुना. डिजाइनर प्रबल गुरुंग के सहयोग से तैयार किया गया उनका गाउन इसी ऐतिहासिक गुलाबी साड़ी से बनाया गया था. इस हल्की गुलाबी साड़ी पर बारीक सीक्वेंस वर्क था, जो जयपुर के 'गुलाबी नगर' वाले जुड़ाव को खूबसूरती से पेश कर रहा था. गाउन की बनावट ऐसी थी कि उसमें साड़ी का पारंपरिक 'फ्लो' और कोमलता बरकरार रही, जिससे यह एक मॉडर्न ड्रेप वाली साड़ी जैसा अनुभव दे रहा था.
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गौरवी के श्रृंगार में जयपुर के मशहूर 'द जेम पैलेस' की जूलरी ने चार-चांद लगा दिए. उन्होंने अनकट डायमंड्स (पोल्की) और रूबी से जड़े मल्टी-लेयर पर्ल नेकलेस पहने थे. गले में चोकर और लंबे हार के साथ कानों में भारी झुमके उनके रॉयल लुक को निखार रहे थे. उनके हाथों में पारंपरिक चूड़ियाँ और अंगूठियाँ थीं, जबकि पैरों में कस्टम जिमी चू हील्स उनके पूरे आउटफिट के साथ तालमेल बिठा रहे थे. मोतियों और शिफॉन का यह मेल महारानी गायत्री देवी की सिग्नेचर स्टाइल को एक ट्रिब्यूट था.
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जयपुर के महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह (पाचो) ने भी अपने पहनावे के जरिए राजस्थान की समृद्ध कारीगरी का परिचय दिया. उन्होंने गहरे नीले रंग के वेलवेट फैब्रिक से बना 'फुलघर कोट' पहना था. इस कोट को तैयार करने में जयपुर के कारीगरों की टीम ने 600 घंटे से अधिक का समय लगाया. कोट पर 'आरी' और 'जरदोजी' जैसी बारीक और प्राचीन राजस्थानी कढ़ाई की गई थी.
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महाराजा के आउटफिट की सबसे बड़ी विशेषता कोट के पिछले हिस्से पर बना 'सन मोटिफ' (सूरज का प्रतीक) था. यह डिजाइन जयपुर के सिटी पैलेस के 'श्री निवास' से प्रेरित है, जो उनके सूर्यवंशी वंश का प्रतिनिधित्व करता है. कोट के नीचे उन्होंने ब्लैक जोधपुरी स्टाइल शर्ट और पैंट पहनी थी. महाराजा के लुक में जूलरी केवल एक्सेसरी नहीं, बल्कि उनके लिबास का एक अटूट हिस्सा थी. उन्होंने पोल्की और जड़ाऊ काम वाले नेकलेस और ब्रोच पहने थे. यहाँ तक कि उनकी शर्ट के बटन भी जड़ाऊ थे, जो जयपुर के जौहरी बाजार की विश्व प्रसिद्ध कलाकारी को ग्लोबल स्टेज पर पेश कर रहे थे.
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मेट गाला 2026 में जयपुर राजघराने की यह उपस्थिति इसलिए खास रही क्योंकि इन्होंने केवल फैशन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि अपनी जड़ों और पारिवारिक विरासत को दुनिया के सामने रखा. गौरवी कुमारी की सादगी और महाराजा पद्मनाभ की शाही गरिमा ने यह साबित कर दिया कि भारतीय परंपरा कभी भी 'आउट ऑफ फैशन' नहीं हो सकती. प्रबल गुरुंग के साथ मिलकर तैयार किए गए इन लुक्स ने साबित कर दिया कि जयपुर का राजसी वैभव आज भी आधुनिक फैशन जगत को प्रेरित करने की क्षमता रखता है.