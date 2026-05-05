/क्या आप जानते हैं कि गौरवी-पद्मनाभ की रॉयल एंट्री से Met Gala में कैसे छाया जयपुर का जादू, हॉलीवुड भी दंग

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राजकुमारी गौरवी कुमारी का मेट गाला लुक न केवल फैशन की दृष्टि से उत्कृष्ट था बल्कि इसमें एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी छिपा था. गौरवी ने इस खास शाम के लिए अपनी दादी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार रहीं महारानी गायत्री देवी की एक पुरानी साड़ी को चुना. डिजाइनर प्रबल गुरुंग के सहयोग से तैयार किया गया उनका गाउन इसी ऐतिहासिक गुलाबी साड़ी से बनाया गया था. इस हल्की गुलाबी साड़ी पर बारीक सीक्वेंस वर्क था, जो जयपुर के 'गुलाबी नगर' वाले जुड़ाव को खूबसूरती से पेश कर रहा था. गाउन की बनावट ऐसी थी कि उसमें साड़ी का पारंपरिक 'फ्लो' और कोमलता बरकरार रही, जिससे यह एक मॉडर्न ड्रेप वाली साड़ी जैसा अनुभव दे रहा था.