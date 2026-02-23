Zee Rajasthan
Rajasthan: गाय का दूध बुद्धिमान और भैंस का दूध सुस्त बनाता है- Madan Dilawar

Rajasthan News: कोटा जिले में रामगंजमंडी विधानसभा की चेचट तहसील के गांव खेड़ली में आयोजित एक समारोह में गौ-संवर्धन गौ-चारण परंपरा का भव्य शुभारंभ किया गया.

राजस्थान के कोटा जिले में रामगंजमंडी विधानसभा की चेचट तहसील के गांव खेड़ली में आयोजित एक समारोह में गौ-संवर्धन गौ-चारण परंपरा का भव्य शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामस्नेही संप्रदाय के जगद्गुरु 1008 स्वामी रामदयाल जी महाराज ने कहा कि गौमाता का संरक्षण और संवर्धन आज के समय की आवश्यकता है. परन्तु गौ माता का संवर्धन संविधान से नहीं संकल्प से होगा.
सरकार गौ माता की सुरक्षा के लिए कानून बनता है, परन्तु कानून से भी गौ माता की सुरक्षा नहीं हो पा रही है. जब सब हिन्दू संकल्प लेंगे तभी गौ माता बचेंगी. गौ सेवा करने का संकल्प हमें मन में रखना होगा. एक ग्वाला होगा, तो गायों को भटकना नहीं पड़ेगा और कोई गौ माता नहीं मारेंगी.