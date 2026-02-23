Rajasthan: गाय का दूध बुद्धिमान और भैंस का दूध सुस्त बनाता है- Madan Dilawar

राजस्थान के कोटा जिले में रामगंजमंडी विधानसभा की चेचट तहसील के गांव खेड़ली में आयोजित एक समारोह में गौ-संवर्धन गौ-चारण परंपरा का भव्य शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामस्नेही संप्रदाय के जगद्गुरु 1008 स्वामी रामदयाल जी महाराज ने कहा कि गौमाता का संरक्षण और संवर्धन आज के समय की आवश्यकता है. परन्तु गौ माता का संवर्धन संविधान से नहीं संकल्प से होगा.