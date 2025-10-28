काम के बहाने बुलाकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, बदमाश बोले- किसी को बताया तो जयपुर में बेच देंगे
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुुंझनू से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां पर काम के बहाने बुलाकर एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया. पीड़िता की मां ने 4 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है.
Published: Oct 28, 2025, 01:59 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 01:59 PM IST
Jhunjhunu News: झुुंझनू से एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है, जिसे पढ़ने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है. यहां के क्यामसर गांव की एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है. इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने दी है.
दर्ज शिकायत के आधार पर सुलताना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. हैरानी की बात तो यह है कि गैंगरेप आरोपियों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल बताया जा रहा है. आरोपी क्यामसर और उसके पड़ोस के गांव के बताए जा रहे हैं.