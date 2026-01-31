रणथंभौर नेशनल पार्क में बड़ा झटका, सफारी में मोबाइल फोन ले जाना अब गैरकानूनी! SC गाइडलाइंस पर वन विभाग सख्त

Published: Jan 31, 2026, 06:49 AM IST | Updated: Jan 31, 2026, 06:49 AM IST
Ranthambore National Park
वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए यह सख्त नियम लागू कर दिया है. उपवन संरक्षक (पर्यटन) संजीव शर्मा ने आदेश जारी कर सभी जोनों में मोबाइल फोन के उपयोग और कैरी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
इस नए नियम के तहत पर्यटक अब जंगल सफारी के दौरान अपना मोबाइल फोन साथ नहीं रख पाएंगे. टाइगर और अन्य वन्यजीवों की फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल से करना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, प्रोफेशनल डिजिटल कैमरा या DSLR जैसी उपकरणों की अनुमति पहले की तरह बनी रहेगी.