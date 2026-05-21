/राजस्थान को कब मिलेगी चिपचिपी और झुलसा देने वाली गर्मी से राहत? झमाझम बारिश से ठंडक और राहतभरा एहसास!

Published: May 21, 2026, 07:05 AM | Updated: May 21, 2026, 07:05 AM

Rajasthan Monsoon Update: दिन में 45-47 डिग्री तक चढ़ता तापमान, रात में भी गर्म हवा का झोंका और चिपचिपी उमस… राजस्थान इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी से बेहाल है.