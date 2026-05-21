/राजस्थान को कब मिलेगी चिपचिपी और झुलसा देने वाली गर्मी से राहत? झमाझम बारिश से ठंडक और राहतभरा एहसास!

Rajasthan Monsoon Update: दिन में 45-47 डिग्री तक चढ़ता तापमान, रात में भी गर्म हवा का झोंका और चिपचिपी उमस… राजस्थान इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी से बेहाल है.
1/8
Monsoon Update 2026
लोग सुबह-शाम राहत की सांस लेने को तरस रहे हैं. लेकिन अच्छी खबर यह है कि भीषण गर्मी से राहत अब ज्यादा दूर नहीं है.
2/8
Monsoon Update 2026
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से पहले राजस्थान में दस्तक दे सकता है. अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में 20 जून 2026 के आसपास झमाझम बारिश शुरू हो सकती है, जो गर्मी और उमस दोनों से निजात दिलाएगी.
3/8
Monsoon Update 2026
सामान्य रूप से मानसून राजस्थान में 20-25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन IMD और मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल केरल में मानसून 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है, जो सामान्य तिथि (1 जून) से 5 दिन पहले है. अगर मानसून की प्रगति अनुकूल रही तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान (कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जयपुर संभाग) में 20 जून के आसपास ही बारिश शुरू हो सकती है.
4/8
Monsoon Update 2026
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे मानसून की रफ्तार तेज रहने की उम्मीद है. पश्चिमी राजस्थान (जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि) में मानसून पहुंचने में थोड़ा समय अधिक लग सकता है, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियां (धूलभरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश) 10-15 जून से शुरू हो सकती हैं.
5/8
IMD का अपडेट
केरल में मानसून: 26 मई 2026 (±4 दिन) राजस्थान में संभावित मानसून प्रवेश: पूर्वी राजस्थान (जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा): 20 से 25 जून दक्षिणी राजस्थान (बांसवाड़ा, डूंगरपुर): 18 से 22 जून पश्चिमी राजस्थान (जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर): 25 जून से 5 जुलाई
6/8
Monsoon Update 2026
प्री-मानसून गतिविधियां (धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश) 10 से 15 जून के बीच कई इलाकों में शुरू हो सकती हैं, जो शुरुआती राहत देगी.
7/8
अभी कैसा रहेगा मौसम?
अगले 5-7 दिन तक राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने वाला है. कई जिलों में तापमान 46-48°C तक पहुंच सकता है. चिपचिपी उमस भी बढ़ेगी, जिससे गर्मी और ज्यादा सताएगी. आगामी 4-5 दिनों में पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में हीटवेव की स्थिति बनी रहने की चेतावनी जारी की गई है. राहत तभी मिलेगी जब मानसून की पहली बारिश शुरू होगी.
8/8
किसानों और आमजन के लिए सलाह
किसान भाई प्री-मानसून बारिश का इंतजार करते हुए खरीफ फसलों की तैयारी जारी रखें. आमजन को भीषण गर्मी में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए. पानी का पर्याप्त सेवन करें और पशुओं का भी विशेष ध्यान रखें.