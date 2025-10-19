दिवाली पर मोतीडूंगरी के राजा का लक्खी श्रृंगार, 10 लाख रुपये की लागत से बने पोशाक में दर्शन देंगे श्रीगणेश
Moti Dungri Ganesh: दीपोत्सव के अवसर पर मोतीडूंगरी के राजा गणेशजी का श्रृंगार इस बार पहले से भी अधिक भव्य और अद्वितीय होगा. परंपरा और आस्था के इस संगम में भगवान गणेश को दीपावली के दिन विशेष लक्खी श्रृंगार में सजाया जाएगा.
Published: Oct 19, 2025, 05:00 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 05:00 PM IST
1/7
Motidungri Shri Ganeshji
1/7
दीपोत्सव के अवसर पर मोतीडूंगरी के राजा गणेशजी का श्रृंगार इस बार पहले से भी अधिक भव्य और अद्वितीय होगा. परंपरा और आस्था के इस संगम में भगवान गणेश को दीपावली के दिन विशेष लक्खी श्रृंगार में सजाया जाएगा. पहली बार दीपावली पर गणेशजी महाराज 3 किलो 600 ग्राम चांदी से बनी फिरोजा रंग की पोशाक और स्वर्ण मुकुट धारण कर अपने भक्तों को दर्शन देंगे.
2/7
Motidungri Shri Ganeshji
2/7
जब दीपों की जगमगाहट में पूरा जयपुर रौशन होता है, तब मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में दिव्यता का अनोखा संगम होता है. इस बार दिवाली पर गणेशजी महाराज का श्रृंगार न केवल भक्तों की आस्था, बल्कि कारीगरों की महीनों की तपस्या का प्रतीक बनेगा. दीपोत्सव के दिन भगवान श्रीगणेशजी 3 किलो 640 ग्राम चांदी से तैयार फिरोजा रंग की पोशाक में अपने भक्तों को दर्शन देंगे.