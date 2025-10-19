दिवाली पर मोतीडूंगरी के राजा का लक्खी श्रृंगार, 10 लाख रुपये की लागत से बने पोशाक में दर्शन देंगे श्रीगणेश

दीपोत्सव के अवसर पर मोतीडूंगरी के राजा गणेशजी का श्रृंगार इस बार पहले से भी अधिक भव्य और अद्वितीय होगा. परंपरा और आस्था के इस संगम में भगवान गणेश को दीपावली के दिन विशेष लक्खी श्रृंगार में सजाया जाएगा. पहली बार दीपावली पर गणेशजी महाराज 3 किलो 600 ग्राम चांदी से बनी फिरोजा रंग की पोशाक और स्वर्ण मुकुट धारण कर अपने भक्तों को दर्शन देंगे.