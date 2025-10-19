Zee Rajasthan
दिवाली पर मोतीडूंगरी के राजा का लक्खी श्रृंगार, 10 लाख रुपये की लागत से बने पोशाक में दर्शन देंगे श्रीगणेश

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 19, 2025, 05:00 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 05:00 PM IST
Motidungri Shri Ganeshji

दीपोत्सव के अवसर पर मोतीडूंगरी के राजा गणेशजी का श्रृंगार इस बार पहले से भी अधिक भव्य और अद्वितीय होगा. परंपरा और आस्था के इस संगम में भगवान गणेश को दीपावली के दिन विशेष लक्खी श्रृंगार में सजाया जाएगा. पहली बार दीपावली पर गणेशजी महाराज 3 किलो 600 ग्राम चांदी से बनी फिरोजा रंग की पोशाक और स्वर्ण मुकुट धारण कर अपने भक्तों को दर्शन देंगे.
Motidungri Shri Ganeshji

जब दीपों की जगमगाहट में पूरा जयपुर रौशन होता है, तब मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में दिव्यता का अनोखा संगम होता है. इस बार दिवाली पर गणेशजी महाराज का श्रृंगार न केवल भक्तों की आस्था, बल्कि कारीगरों की महीनों की तपस्या का प्रतीक बनेगा. दीपोत्सव के दिन भगवान श्रीगणेशजी 3 किलो 640 ग्राम चांदी से तैयार फिरोजा रंग की पोशाक में अपने भक्तों को दर्शन देंगे.