Mount Abu Weather Update: सिरोही की माउंट आबू में ठंड का कहर, 0 डिग्री तापमान, ओस से बनी बर्फ की परत, ठंड बढ़ी

यह नजारा देखकर पर्यटक हैरान रह गए. नाककी झील और आसपास के इलाकों में सुबह-सुबह ठंडी हवाओं ने कंपकंपी छा दी. सूरज निकलने के बाद भी ठंड का असर कम नहीं हुआ. लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे और कई जगहों पर अलाव जलाकर ठंड से राहत ली जा रही है. चाय-कॉफी की दुकानों पर भीड़ लगी रही, जहां गरम पेय का सहारा लेकर पर्यटक ठंड भगा रहे थे.