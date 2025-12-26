Mount Abu Weather Update: सिरोही की माउंट आबू में ठंड का कहर, 0 डिग्री तापमान, ओस से बनी बर्फ की परत, ठंड बढ़ी
Mount Abu Weather Update: सिरोही. राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी ने अपना पूरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है. बीते कुछ दिनों से मौसम ने अचानक करवट ली है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.
Published: Dec 26, 2025, 09:10 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 09:10 AM IST
जहां कल पारा माइनस 1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था, वहीं आज यह जमाव बिंदु (0 डिग्री) पर पहुंच गया. सुबह के समय पहाड़ियों पर हल्की बर्फ की चादर जमी नजर आई, जबकि मैदानी इलाकों में भी ओस जमकर बर्फ जैसी परत बन गई.
यह नजारा देखकर पर्यटक हैरान रह गए. नाककी झील और आसपास के इलाकों में सुबह-सुबह ठंडी हवाओं ने कंपकंपी छा दी. सूरज निकलने के बाद भी ठंड का असर कम नहीं हुआ. लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे और कई जगहों पर अलाव जलाकर ठंड से राहत ली जा रही है. चाय-कॉफी की दुकानों पर भीड़ लगी रही, जहां गरम पेय का सहारा लेकर पर्यटक ठंड भगा रहे थे.