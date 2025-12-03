दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!

राजस्थान के सूखे और तपते रेगिस्तानी माहौल के बीच, माउंट आबू एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है. अरावली की पहाड़ियों की सबसे अधिक ऊंचाई पर, लगभग 1,722 मीटर समुद्र तल से ऊपर स्थित यह पर्वतीय पर्यटन स्थल, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है. दिल्ली से लगभग 760 किलोमीटर दूर होने के बावजूद, यहां की प्राकृतिक सुंदरता दूर-दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है.