दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!
Rajasthan Tourism: राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, माउंट आबू, जमाव बिंदु की ओर बढ़ रहा है. यहां गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर मुख्य आकर्षण हैं. सर्दियों में नक्की झील पर प्रवासी पक्षियों का मनमोहक नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है.
Published: Dec 03, 2025, 10:38 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 10:43 AM IST
राजस्थान के सूखे और तपते रेगिस्तानी माहौल के बीच, माउंट आबू एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है. अरावली की पहाड़ियों की सबसे अधिक ऊंचाई पर, लगभग 1,722 मीटर समुद्र तल से ऊपर स्थित यह पर्वतीय पर्यटन स्थल, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है. दिल्ली से लगभग 760 किलोमीटर दूर होने के बावजूद, यहां की प्राकृतिक सुंदरता दूर-दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है.
माउंट आबू में इन दिनों लगातार गिर रहा न्यूनतम तापमान अब सर्दी के जमाव बिंदु की ओर बढ़ने के संकेत दे रहा है. पिछले तीन दिनों से आसमान साफ रहने के कारण रात और सुबह के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे यहां का माहौल सर्द हो गया है.