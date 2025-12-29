Zee Rajasthan
उत्तरी हवाओं ने जमाई माउंट आबू की कुल्फी, बर्फीली शीतलहर की चपेट में फतेहपुर, सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड

Mount Abu Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 29, 2025, 08:14 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 08:14 AM IST
Mount Abu Weather Update

खासकर शेखावाटी क्षेत्र और हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की पतली परत बना रही हैं, जिससे वाहनों के शीशे और पेड़-पौधे सफेद चादर ओढ़े नजर आते हैं.
Mount Abu Weather Update

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू और फतेहपुर (सीकर) में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. माउंट आबू में ठंड के कारण कई जगहों पर बर्फ जम गई है.