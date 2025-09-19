क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को छत्रपति शिवाजी से हुआ था प्रेम!

भारतीय इतिहास में कई ऐसी कहानियां दर्ज हैं, जो आज भी रहस्य और आकर्षण से भरी हुई हैं. ऐसी ही एक कहानी है मुगल बादशाह औरंगजेब की बेटी शहजादी जैबुन्निसा और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कथित प्रेम गाथा. यह कहानी इतिहासकारों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रही है.