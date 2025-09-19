Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को छत्रपति शिवाजी से हुआ था प्रेम!

Mughal: मुगल शहजादी जैबुन्निसा और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेम कहानी इतिहास में विवादित रही है. कहा जाता है कि जैबुन्निसा शिवाजी की वीरता से प्रभावित थीं और उन्हें प्रस्ताव भी दिया, पर शिवाजी ने ठुकरा दिया. इतिहासकार इसे लेकर बंटे हुए हैं.

Published: Sep 19, 2025, 01:21 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 01:21 PM IST
भारतीय इतिहास में कई ऐसी कहानियां दर्ज हैं, जो आज भी रहस्य और आकर्षण से भरी हुई हैं. ऐसी ही एक कहानी है मुगल बादशाह औरंगजेब की बेटी शहजादी जैबुन्निसा और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कथित प्रेम गाथा. यह कहानी इतिहासकारों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रही है.
जैबुन्निसा मुगल दरबार की एक अलग पहचान रखने वाली शहजादी थीं. वह सिर्फ औरंगजेब की बेटी ही नहीं, बल्कि एक सूफी कवयित्री भी थीं. अपने पिता की कठोर नीतियों के विपरीत, उनका स्वभाव कोमल और संवेदनशील माना जाता है. उनकी शायरी और सूफी विचारधारा आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है.