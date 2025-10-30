Zee Rajasthan
शादी के सीजन में राजस्थान की थालियों में छाएगी यूपी की मुरादाबादी दाल, पीतल के भगोने से रुमाली रोटी तक का अनोखा स्वाद

Muradabadi dal in Rajasthani Wedding: विवाह का शुभ मुहूर्त एक नवंबर से शुरू हो रहा है, और राजस्थान के राजसी महलों से लेकर आम घरों तक शादियों का दौर जोरों पर होगा. इस बार पारंपरिक दाल-बाटी चूरमा के साथ एक नया मेहमान थालियों में जगह बना रहा है – उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की प्रसिद्ध मुरादाबादी दाल. पीतल नगरी मुरादाबाद की यह चटपटी, हल्की और पौष्टिक दाल अब राजस्थानी शादियों के मेनू में प्रमुखता से शामिल हो रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड खान-पान की विविधता और उत्तर-भारतीय व्यंजनों के फ्यूजन को दर्शाता है.

मुरादाबादी दाल का जादू

मुरादाबाद, जो पीतल के बर्तनों के लिए 'ब्रास सिटी' के नाम से जाना जाता है, वहां की मुरादाबादी दाल मुगल काल से प्रचलित है. यह मुख्य रूप से बिना छिलके वाली मूंग दाल से बनाई जाती है, जिसे घी या तेल के बिना उबाला जाता है. दाल को क्रीमी टेक्स्चर तक पकाने के बाद ऊपर से कच्चा प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, नींबू, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और धनिया पत्ती छिड़ककर चाट स्टाइल में परोसा जाता है.
मुगल काल से चली आ रही विरासत

इसकी खासियत पीतल के भगोने में पकना है, जो स्वाद को एक अनोखा धातु का फ्लेवर देता है. मुरादाबाद के स्ट्रीट फूड के रूप में शुरू हुई यह दाल अब देशभर में लोकप्रिय है, खासकर बच्चों और स्वास्थ्यप्रेमियों के बीच. प्रोटीन से भरपूर यह दाल पाचन के लिए हल्की होती है और कैलोरी कंट्रोल करने वालों के लिए आइडियल स्नैक है.