शादी के सीजन में राजस्थान की थालियों में छाएगी यूपी की मुरादाबादी दाल, पीतल के भगोने से रुमाली रोटी तक का अनोखा स्वाद

Muradabadi dal in Rajasthani Wedding: विवाह का शुभ मुहूर्त एक नवंबर से शुरू हो रहा है, और राजस्थान के राजसी महलों से लेकर आम घरों तक शादियों का दौर जोरों पर होगा. इस बार पारंपरिक दाल-बाटी चूरमा के साथ एक नया मेहमान थालियों में जगह बना रहा है – उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की प्रसिद्ध मुरादाबादी दाल. पीतल नगरी मुरादाबाद की यह चटपटी, हल्की और पौष्टिक दाल अब राजस्थानी शादियों के मेनू में प्रमुखता से शामिल हो रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड खान-पान की विविधता और उत्तर-भारतीय व्यंजनों के फ्यूजन को दर्शाता है.