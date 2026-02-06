Zee Rajasthan
सरकारी जमीन पर बना है सुलेमान का फार्म हॉउस, अब ताश के पत्तों की तरह बिखेरेगा पीला पंजा

Suleman Khan News: नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के हरसौर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में पुलिस और एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है. एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुलेमान खान को विस्फोटक की अवैध सप्लाई करने वाले चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से रिमांड अवधि पूरी होने पर सभी पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सुलेमान को विस्फोटक उपलब्ध कराते थे, जिसे वह आगे ऊंचे दामों पर बेचता था. पकड़े गए आरोपियों में तीन नागौर के और एक चित्तौड़गढ़ का निवासी है.
 

​पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी सुलेमान खान ने हरसौर में अपना फार्म हाउस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया है.
इस संबंध में नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि राजस्व विभाग से पत्राचार कर जानकारी मांगी गई है. जैसे ही विभाग से पुष्टि होगी, इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा.