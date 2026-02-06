सरकारी जमीन पर बना है सुलेमान का फार्म हॉउस, अब ताश के पत्तों की तरह बिखेरेगा पीला पंजा

Suleman Khan News: नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के हरसौर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में पुलिस और एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है. एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुलेमान खान को विस्फोटक की अवैध सप्लाई करने वाले चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से रिमांड अवधि पूरी होने पर सभी पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सुलेमान को विस्फोटक उपलब्ध कराते थे, जिसे वह आगे ऊंचे दामों पर बेचता था. पकड़े गए आरोपियों में तीन नागौर के और एक चित्तौड़गढ़ का निवासी है.

