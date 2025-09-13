Hanuman Beniwal: सरकारी आवास को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हनुमान बेनीवाल, संपदा विभाग पर लगाए अन्याय के आरोप

राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नेता हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में सरकारी आवास खाली करने के नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका दावा है कि संपदा विभाग की यह कार्रवाई नियमों का पालन किए बिना की गई है और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है. इस मामले पर हाईकोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.