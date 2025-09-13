Zee Rajasthan
Hanuman Beniwal: सरकारी आवास को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हनुमान बेनीवाल, संपदा विभाग पर लगाए अन्याय के आरोप

Hanuman Beniwal: हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के सरकारी आवास खाली करने के नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी! दावा- संपदा विभाग ने नियम तोड़े, अन्याय हो रहा। अगले सप्ताह सुनवाई। यह राजनीतिक प्रतिशोध है…

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 13, 2025, 09:19 AM IST | Updated: Sep 13, 2025, 09:19 AM IST
Hanuman Beniwal

राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नेता हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में सरकारी आवास खाली करने के नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका दावा है कि संपदा विभाग की यह कार्रवाई नियमों का पालन किए बिना की गई है और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है. इस मामले पर हाईकोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.
Hanuman Beniwal

हनुमान बेनीवाल पर जयपुर के ज्योतिनगर स्थित विधायक फ्लैट और जालूपुरा में विधायक बंगले पर अनधिकृत कब्जा बनाए रखने का आरोप लगा है, जो राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है. जुलाई 2025 में राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई को पहला नोटिस जारी किया, उसके बाद चार अतिरिक्त नोटिस भेजे, लेकिन बेनीवाल ने अभी तक आवास खाली नहीं किया.